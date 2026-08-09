الإصابة تبعد تيسودالي شهراً عن خورفكان

تعرض المهاجم المغربي طارق تيسودالي، لاعب خورفكان، لإصابة على مستوى الساق ستبعده عن الملاعب لمدة شهر تقريباً، ليتأكد غيابه عن المواجهة الافتتاحية أمام شباب الأهلي ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

ومن المنتظر أن يخضع تيسودالي خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي، تمهيداً لعودته إلى التدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائه.

ويعد تيسودالي أحد العناصر المهمة في الخط الأمامي لخورفكان، الذي يواصل استعداداته بقيادة المدرب الوطني عبد المجيد النمر، بعدما أكمل أخيراً قائمة لاعبيه الأجانب للموسم الجديد.

وتضم قائمة أجانب خورفكان إلى جانب تيسودالي، المغربي سليم أملاح، والبرتغالي إيلتون بوا مورتي، والجامايكي جونيور فليمينغز، والمدافع البوليفي لويس هاكين.