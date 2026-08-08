115 صفقة في ميركاتو المحترفين.. حتا في الصدارة وشباب الأهلي الأقل نشاطاً

ارتفع عدد صفقات أندية دوري المحترفين إلى 115 صفقة في سوق الانتقالات الصيفي حتى الآن، في حركة لا تزال دون مستوى التوقعات مقارنة بالمواسم السابقة، وقبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الكروي الجديد المقرر يوم 14 أغسطس الجاري.

وركزت الأندية على التعاقد مع اللاعب المقيم، بعدد 48 صفقة من إجمالي التعاقدات، مقابل 40 لاعباً مواطناً و27 أجنبياً، ليصبح المقيم الفئة الأكثر جذباً لاهتمام الأندية، في مؤشر يعكس اتجاهاً واضحاً نحو الاستفادة منه في تدعيم القوائم وتوسيع الخيارات الفنية المتاحة أمام الأجهزة الفنية.

وتصدر حتا العائد حديثاً إلى دوري المحترفين، قائمة الأندية الأكثر نشاطاً بإبرام 17 صفقة، وجاء ثانياً الوافد الجديد، فريق يونايتد بـ 13 صفقة، ثم الظفرة 12 صفقة، بينما جاء النصر رابعاً بعدد 11 صفقة، وحل اتحاد كلباء خامساً برصيد 9 صفقات.

فيما تساوت 5 أندية عند 7 صفقات، هي العين، الشارقة، الجزيرة، الوصل، عجمان، بينما أبرم كل من بني ياس وخورفكان 6 صفقات، وجاء الوحدة في المركز قبل الأخير بـ 4 صفقات، وأخيراً شباب الأهلي الذي اكتفى بصفقتين فقط، في انعكاس لاختلاف توجهات ونشاط الأندية.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن «الميركاتو» لم يبلغ ذروته بعد، حيث يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات جديدة من بعض الأندية الساعية إلى استكمال قوائمها قبل الدخول في أجواء المنافسة الرسمية، فيما قد تفضل إدارات أخرى الانتظار قبل اتخاذ قرارات إضافية.

ويمتد باب الانتقالات حتى 28 سبتمبر المقبل، أي بعد أكثر من 40 يوماً من انطلاق مباريات الموسم، ما يمنح الأندية فرصة زمنية كبيرة لمواصلة البحث عن الخيارات المناسبة وقد يكون امتداد فترة الانتقالات إلى ما بعد بداية المنافسات عاملاً مهماً في شكل السوق خلال الأسابيع المقبلة، حيث تستطيع الأندية متابعة أداء فرقها في المباريات الرسمية والتعرف بصورة أكثر وضوحاً إلى الاحتياجات الفنية.