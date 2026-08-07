سليمان عبدالرحمن ينهي مشوار «مونديال الشباب» بالمركز الـ11 عالمياً

أنهى سليمان عبدالرحمن، لاعب منتخب الإمارات لألعاب القوى، مشاركته في سباق 400 متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى للشباب تحت 20 عاماً، المقامة في ولاية أوريغن الأمريكية، بعدما قدّم أداءً مشجعاً في الدور نصف النهائي، فجر اليوم الجمعة، مسجلاً زمناً قدره 46.27 ثانية.

وحل سليمان في المركز الرابع ضمن مجموعته في نصف النهائي، خلف الأمريكي جايدن ديليون الذي تصدر السباق بزمن 45.49 ثانية، والغوياني مالاشي أوستن بزمن 45.87 ثانية، وزيون ديفيس بزمن 45.96 ثانية، ليودع المنافسات بفارق 0.31 ثانية فقط عن المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى النهائي.

وأنهى لاعب المنتخب الوطني المنافسات في المركز الـ11 على مستوى الترتيب العام، في مشاركة دولية إيجابية أمام نخبة أبرز العدائين الشباب في العالم. وأظهرت النتائج الرسمية أن سليمان سجل 46.27 ثانية في نصف النهائي، بعدما كان قد تأهل من الدور الأول بتسجيله 46.68 ثانية، ما يعني أنه نجح في تحسين زمنه بمقدار 0.41 ثانية خلال ساعات قليلة.

وكان سليمان قد حجز مقعده في نصف النهائي بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بالدور الأول بزمن 46.68 ثانية، خلف الجامايكي جباري ماثيسون والفرنسي لوكاس كوديرك، ليضمن التأهل المباشر إلى الدور التالي.

وتكتسب مشاركة سليمان في بطولة العالم أهمية خاصة في ظل المستويات المتطورة التي قدمها خلال الموسم الحالي، بعدما سجل 44.85 ثانية في سباق 400 متر، مؤكداً مكانته بين أبرز المواهب الإماراتية الصاعدة في سباقات السرعة.

ورغم توقف مشواره عند الدور نصف النهائي، فإن إنهاء المنافسات بين أفضل 11 عداءً شاباً في العالم يمثل تجربة مهمة لسليمان على المستوى الدولي، ويمنحه دفعة لمواصلة مسيرته وتطوير مستواه خلال الاستحقاقات المقبلة.