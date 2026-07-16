"جنون" نهائي 2022 يهدد رقصة ميسي الأخيرة









شهدت الملحمة الكروية في الثامن عشر من ديسمبر 2022 على أرضية استاد لوسيل في قطر واحدة من أكثر المباريات دراماتيكية في تاريخ الساحرة المستديرة، بعدما تقابلت الأرجنتين وفرنسا في نهائي حُفر في أذهان نحو ملياري متابع حول العالم. وقد اعتمد ذلك النهائي الخالد على أرقام وأداء استثنائي للثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي خلال تلك البطولة؛ حيث أنهى ميسي مونديال قطر بتسجيل 7 أهداف وصناعة 3 أهداف وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما تُوّج مبابي بهداف البطولة برصيد 8 أهداف (من بينها «هاتريك» تاريخي في النهائي) بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

وجاءت أحداث المباراة النهائية لتعكس هذا التفوق الرقمي، إذ فرضت الأرجنتين سيطرتها مبكراً بهدف ميسي من علامة الجزاء في الدقيقة 23 وهدف أنخيل دي ماريا في الدقيقة 36 عقب هجمة مرتدة نموذجية. غير أن مبابي قلب الطاولة في الدقيقة 80 بإحرازه هدفين متتاليين في ظرف 97 ثانية فقط، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية التي شهدت تسجيل ميسي لهدفه الثاني والـ7 في البطولة بالدقيقة 108، قبل أن يعود مبابي ويُعادل النتيجة (3-3) بضربة جزاء في الدقيقة 118. وبعد تصدٍ إعجازي للحارس إيميليانو مارتينيز في الثواني الأخيرة أمام راندال كولو مواني، ابتسمت ركلات الترجيح للأرجنتين بنتيجة (4-2) ليرفع ميسي اللقب الغالي.

ومع تطلع الأوساط الرياضية نحو مستقبل المونديال، تتصاعد التساؤلات حول إمكانية تكرار سيناريو مجنون مشابه يلتقي فيه الأرجنتين وإسبانيا، في مواجهة تجسد صراع الأجيال بين الأسطورة ليونيل ميسي والفتى المعجزة لامين يامال.

وعند عقد مقارنة رقمية وفنية، نجد أن ميسي سجّل حضوره في نهائي 2022 بعمر الـ35 بصفته الهداف التاريخي للأرجنتين وأكثر من خاض مباريات في تاريخ المونديال (26 مباراة) مسجلاً 13 هدفاً في إجمالي مشاركاته المونديالية، متسلحاً بخبرة عريضة وقدرة حاسمة على إدارة أوقات الحرج.

في المقابل، يمثل يامال ظاهرة استثنائية بكافة المقاييس؛ إذ يمتلك أرقاماً قياسية مبكرة كأصغر لاعب يشارك ويسجل في تاريخ بطولة أمم أوروبا (بعمر 16 عاماً و362 يوماً) وصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في نسخة واحدة من «اليورو» برصيد 4 تمريرات، مما يجعله في سن صغيرة يمتلك تأثيراً كروياً يُشابه الانطلاقات الأولى لميسي نفسه.

ورغم أن تكرار سيناريو لوسيل بحذافيره يُعد أمراً نادر الحدوث رياضياً بالنظر إلى حجم الدراما والتقلبات الرقمية في تلك الليلة، إلا أن نضج يامال التكتيكي إلى جانب الرغبة الأرجنتينية في الحفاظ على العرش تفتح الباب أمام احتمال كتابة صراع جيلي جديد بين المعلم وخليفته الواعد يحبس أنفاس العالم مجدداً على أرفع منصة كروية.