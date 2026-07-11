بمشاركة 37 خيلاً عربية.. نجاح باهر لمهرجان ياس للسباقات ومزرعة الوثبة بفرنسا

حققت الـ 5 سباقات التي تحمل أسماء فحول شهيرة تقيم بمزرعة الوثبة لتحسين أنسال الخيول العربية الأصيلة، متضمنة بطولة للفئة الأولى، وسباق للفئة الثانية، وسباقان للفئة الثالثة، وسباق مشروط، والتي استضافها مضمار ضاحية لا تست باسين اركاشون الفرنسي لسباق الخيل السبت، نجاحاً باهراً برعاية ياس للسباقات، ومزرعة الوثبة.



شهد المهرجان الذي شاركت فيه 37 خيلاً عربية أصيلة، تنافست على جوائز مالية قدرها 150 ألف يورو، حضوراً جماهيرياً كبيراً من محبي سباقات الخيول العربية الأصيلة، وجاءت الأشواط الخمسة حافلة بالإثارة والتشويق.



وحصد الفارس كريستوف سوميو فوزه الثالث في الأمسية «هاتريك» حين قاد المهرة «فاخرة» لخليفة بن شعيل الكواري، بإشراف توماس فورسي «ثنائية»، للفوز بلقب الشوط الرئيسي لسباق كريتريوم دوبوليشيس ـ ياس للسباقات، للفئة الأولى، للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر، وبلغت قيمة جائزته 50 ألف يورو. وعقب ختام الشوط قام مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، بتتويج الأبطال الفائزين.



وحلقت المهرة «جويدا الشام» لبيرل ريسنج، بإشراف توماس دوميلو، وقيادة جوليوم جود جاي، بلقب سباق بري مهاب للفئة الثالثة المخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1900 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 25 ألف يورو.



وفاز المهر «الكرار» للوسمية ريسنج، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة كريستوف سوميو، بلقب سباق بري منجز للفئة الثالثة لمسافة 1900 متر المخصص للخيول عمر ثلاث سنوات، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 25 ألف يورو.



وتوج الجواد «منير» لوذنان ريسنج، بإشراف دايمن فاتريجانت، وقيادة كريستوف سوميو «ثنائية»، بلقب سباق بري دريان ـ كوب دو سود ـ كويست للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية لمسافة 1900 متر، وبلغت قيمة جائزته 30 ألف يورو.

وكانت مسك الختام المهرة «نايلا الموري» لرينيه لور كوخ، التي فازت بسباق بري أريم (شروط) لمسافة 1900 متر وخصص للمهرات والأمهار بعمر ثلاث سنوات، تنافست على إجمالي الجوائز المالية البالغة 20 ألف يورو.