مدرب ‌النرويج يخشى من تأثير ضغوط كأس العالم على لاعبيه



قال ستوله سولباكن مدرب ‌النرويج ​إن بعض لاعبيه يعانون من وعكة صحية قبيل مواجهة إنجلترا في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم مباراة دور الثمانية كأس العالم التي ⁠ستجمعهم بإنجلترا صباح الأحد المقبل، حيث بدأ شهر من السفر والتدريبات والمباريات التي تتسم بضغط شديد يؤثر سلبا على الفريق.



وأضاف سولباكن أن المهاجم يورغن ستراند لارشن أحد اللاعبين الذين يعانون ‌من مشاكل صحية.



وقال سولباكن للصحفيين «في الحقيقة، لم يصب سوى يورغن ‌بالحمى، لكن كان هناك بعض السعال المتقطع بين اللاعبين. لكن توجد ​مكيفات الهواء والرحلات الجوية وغرف ​تغيير الملابس، وكل ⁠ذلك».



«هناك 50 شخصا (في بعثة النرويج)، لذلك سيكون من الغريب ألا تظهر مشكلة ​ما».



غاب ⁠ماركوس ⁠هولمغرين بيدرسن عن الفوز 2-1 على البرازيل في دور الستة عشر بسبب المرض، ⁠رغم أن سولباكن يعتقد أن ضغوط خوض كأس العالم ربما أثرت أيضا على اللاعب (25 عاما).



وأوضح»أعتقد، دون أن أكون طبيبا، أن الأمر يرجع إلى أن اللاعب شاب وجاء إلى كأس العالم وفكر: 'سأكون ​بديلاً ليوليان (رايرسون) ، وخاض مباراتين وقدم أداء رائعا.



«تلقى الكثير من التحفيز وعقله مليء بالأفكار وجسده مليء بالانطباعات، ومن ثم ​انهار قليلا».