حصاد المونديال.. هالاند يطيح بالبرازيل والنرويج تضرب موعداً مع إنجلترا

حقق منتخبا النرويج وإنجلترا انتصارين مثيرين في دور الـ16 في كأس العالم 2026 وقاد إرلينج هالاند منتخب بلاده إلى إقصاء البرازيل بثنائية قاتلة، فيما تجاوز المنتخب الإنجليزي عقبة المكسيك بنتيجة 3-2، ليضرب المنتخبان موعداً مرتقباً في مواجهة قوية ضمن دور الثمانية.

هالاند يطيح بالبرازيل

سجل النجم النرويجي إرلينج هالاند ثنائية ليقود منتخب بلاده للفوز 2 / 1 على البرازيل، والتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتستمر حتى 19 يوليو/تموز المقبل.

سجل هالاند هدفي النرويج في الدقيقتين 79 و90، بينما أحرز النجم المخضرم نيمار جونيور هدف البرازيل الوحيد في الدقيقة 90+10 من ركلة جزاء.

وكان المنتخب البرازيلي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، سددها برونو جيمارايش، وتصدى لها الحارس النرويجي أوريان نيلاند في الدقيقة 14.

ورفع نجم مانشستر سيتي رصيده إلى 7 أهداف ليعتلي صدارة هدافي كأس العالم متساويا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، وإجمالا سجل هالاند هدفه رقم 62 في 54 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده.

كما كرس هذا الفوز أيضا عقدة أزلية للبرازيل التي اكتفت بتعادلين وخسارتين في أربع مواجهات سابقة أمام النرويج التي كررت تفوقها على أبطال العالم للمرة الثانية في المونديال بعد الفوز 2 / 1 في الدور الأول لكأس العالم 1998 في فرنسا.

وينتظر أحفاد الفايكينج في دور الثمانية الفائز من المباراة المرتقبة بين المكسيك وإنجلترا، فجر الإثنين.

وكان منتخب البرازيل تأهل في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن المغرب صاحب المركز الثاني، وذلك بعد تعادل مع أسود أطلس ثم فوزين على هايتي واسكتلندا.

وفي دور الـ32 تأهل أبطال العالم 5 مرات بصعوبة بالغة بالفوز 2 / 1 على اليابان.

أما منتخب النرويج فقد احتل وصافة المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط بعد فوزين على العراق والسنغال وخسارة أمام فرنسا صاحبة الصدارة بتسع نقاط.

وفي الأدوار الإقصائية، فازت النرويج أيضا بصعوبة بالغة على كوت ديفوار بنتيجة 2 / 1.

إنجلترا تفوز على المكسيك

حجز المنتخب الإنجليزي بطاقة الصعود لدور الثمانية بكأس العالم 2026 ، بعد فوزه على نظيره المكسيكي 3-2 ، في المباراة التي أقيمت اليوم في مكسيكو سيتي، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 36 عن طريق جود بلينجهام، ولم تمر سوى دقيقتين ليضيف نفس اللاعب الهدف الثاني لفريقه، ونجح منتخب المكسيك في تقليص الفارق في الدقيقة 42 عن طريق خوليان، وعاد وسجل منتخب إنجلترا الهدف الثالث عن طريق هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 60، لكن المنتخب المكسيكي نجح في تسجيل الهدف الثاني بالطريقة ذاتها عبر راؤول خيمنيز في الدقيقة 69.

ويواجه المنتخب الإنجليزي نظيره النرويجي الأحد المقبل في دور الثمانية ، فيما ودع منتخب المكسيك البطولة .