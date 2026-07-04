مونديال المفاجآت.. فوزينيا يتفوق على رونالدو في المراوغات



حقق فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، تفوقاً غير متوقع على كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، في إحدى إحصاءات بطولة كأس العالم 2026، التي لا تتوقف عن صناعة المفاجآت، وتقديم أرقام تبدو غريبة في عالم كرة القدم.



وجاء هذا التفوق في عدد المراوغات الناجحة، بامتلاك الحارس البالغ من العمر 40 عاماً مراوغة ناجحة واحدة، مقابل عدم نجاح رونالدو في تنفيذ أي مراوغة طوال مشواره في البطولة، التي شارك في جميع مبارياتها حتى نهاية دور الـ 32، بعد دقائق لعب 351 دقيقة، رغم تسجيله ثلاثة أهداف، وقيادته البرتغال إلى ثمن النهائي.



ونفذ حارس مرمى الرأس الأخضر الذي شهدت البطولة تألقه، وحققت له شهرة كبيرة، المراوغة الوحيدة في مواجهة الأرجنتين فجر اليوم، عندما تعرض لضغط من المهاجم لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتخلص منه بحركة مهارية بالقدم اليمنى، في مراوغة ناجحة، وكاد أن يقدم المراوغة الثانية في مواجهة ميسي، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة وفضل إبعاد الكرة.



ولم يكن هذا الرقم الطريف الإنجاز الوحيد للحارس المخضرم، الذي قدم مباراة استثنائية أمام الأرجنتين، وتصدى لعدد من الفرص أمام ليونيل ميسي ورفاقه، ليسهم في المشوار التاريخيللرأس الأخضر، الذي ودع البطولة بعد خسارة مثيرة بنتيجة 3-2 عقب التمديد.

وبينما يواصل رونالدو كتابة أرقامه التهديفية في كأس العالم، حملت الإحصاءات مفارقة نادرة، بوضع أحد أشهر المهاجمين في تاريخ اللعبة وأميز نجوم العالم، خلف حارس مرمى في قائمة المراوغات الناجحة.