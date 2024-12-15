العين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يتألقان في النسخة الأولى من بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو

اختتمت مساء اليوم فعاليات النسخة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في جولتها النهائية لهذا العام في مبادلة أرينا وسط حضور جماهيري غفير وأجواء تنافسية حماسية. وامتدت منافسات الجولة النهائية على مدار 3 أيام، وشهدت في يومها الختامي منافسات فئات الأطفال والبراعم والناشئين تحت 16 عاماً. وشهدت البطولة خمس جولات أقيمت في مختلف أنحاء الدولة خلال العام الجاري، تضمنت منافسات لمختلف الفئات العمرية ضمن 3 جولات لفئة «البدلة»، وجولتين لفئة «بدون البدلة».

وفي ختام الجولة النهائية للبطولة، شهدت منافسات فئة البدلة نجاح نادي العين للجوجيتسو في إحراز اللقب، بينما حقق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مركز الوصيف، ونادي بني ياس المركز الثالث.

في حين شهدت منافسات فئة بدون البدلة فوز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باللقب، وحصول أكاديمية M.O.D على الوصافة، بينما حل نادي العين للجوجيتسو في المركز الثالث.

حضر منافسات اليوم الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس الإمارات للإعلام رئيس المكتب الوطني للإعلام، والدكتور مغير خميس الخييلـي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والمهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة، والدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل، وحميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، ومحمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، وبشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي رئيس مجلس إدارة شركة كوادر، ومحمد حميد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

بيئة تنافسية

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «فخورون بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في نسختها الأولى وعلى مدار جولاتها الخمس، حيث أصبحت منصة رياضية رائدة تسلط الضوء على تطور رياضة الجوجيتسو في الدولة. هذه البطولة تعكس التزامنا في اتحاد الإمارات للجوجيتسو بتعزيز ثقافة التميز وتطوير المواهب المحلية، وتوفير بيئة تنافسية عالية المستوى تجمع اللاعبين والأندية من مختلف أنحاء الدولة. في هذا اليوم الختامي، يسرنا أن نحتفي بالأندية التي تميز لاعبوها على مدار جولات البطولة الخمس وأبدعوا على البساط وجسدوا معاني العزيمة والإصرار. وسنواصل مساعينا لترسيخ مكانة رياضة الجوجيتسو، ودعم مسيرة أبطالنا في تحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية».

وتابع: «نتوجه بجزيل الشكر إلى الجهات الراعية للبطولة، والذين لطالما أسهموا في دعم رياضة الجوجيتسو، وكانوا شركاء في تحقيق الإنجازات وتنظيم الفعاليات والبطولات وفق أعلى المعايير العالمية».

إنجاز تاريخي

من جانبه بارك أحمد سعيد الجروان، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، فوز لاعبي النادي بلقب البطولة في فئة بدون البدلة، وأهدى الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى مجلس الشارقة الرياضي والأسرة الرياضية للنادي، مؤكداً أن الرؤية الثاقبة والدعم اللامحدود لصاحب السمو حاكم الشارقة مهّدت الطريق لتحقيق هذا الإنجاز، وشكّلت حافزاً للاعبين والمدربين على تقديم مستويات فنية مميزة، متوجهاً بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو للجهود الكبيرة في نشر ثقافة رياضة الجوجيتسو. ووصف الجروان الفوز باللقب بأنه ثمرة النهج الذي يتبعه النادي في الجانبين الفني والإداري، مثمناً جهود المدربين والإداريين وأولياء أمور اللاعبين على التعاون المشترك.

لقب غالٍ

بدوره، أكد منصور الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية بنادي العين، فخر النادي بتحقيق لقب فئة البدلة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو التي تحمل اسماً غالياً، وقال: «منذ انطلاق الجولة الأولى للبطولة كنا مصممين على حصد أكبر عدد من النقاط والفوز باللقب، ما دفعنا إلى تكثيف التدريبات والمشاركة في العديد من البطولات لضمان استعدادنا على أعلى المستويات. ونتوجه بجزيل الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعم رياضة الجوجيتسو وممارسيها وتوفير كل سبل الدعم للتفوق والتألق في البطولات المحلية والقارية والعالمية».