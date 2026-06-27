صحافي أسطوري يهز مؤتمر سكالوني: سؤال واحد يكشف مصير ميسي أمام الأردن



في لحظة لافتة خلال المؤتمر الصحافي لمنتخب الأرجنتين، نجح الصحافي الأرجنتيني المخضرم ماكايا ماركيز (91 عاماً)، في خطف الأضواء مجدداً، خلال ظهوره في بطولة كأس العالم، وهي النسخة التي تتزامن مع مشاركته الثامنة عشرة في تاريخ المونديال.



وخلال المؤتمر، وجّه ماركيز سؤالاً مباشراً لمدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، حول موقف النجم ليونيل ميسي من المشاركة أمام منتخب الأردن، قائلاً: «دعني أسألك... هل سيلعب ميسي أمام الأردن أم لا؟».



وبعد تردد أولي من المدرب الأرجنتيني في الخوض بالتفاصيل، أجاب سكالوني بشكل استثنائي قائلاً: «لن أجيب عادةً على أي صحافي بهذا الموضوع الآن... لكن بما أن السؤال منك تحديداً، أقول لك: ميسي لن يبدأ المباراة».



وأضاف سكالوني في لفتة احترام واضحة للصحافي المخضرم: «أنا أحترمك كثيراً، ويسعدني رؤيتك هنا».



وعقب انتهاء المؤتمر، تحوّل المشهد إلى لحظة إنسانية، حيث توجّه سكالوني لمصافحة ماركيز، والتقاط صورة معه، في لقطة حظيت بتفاعل واسع.



ويُعد ماركيز واحداً من أبرز الأسماء في تاريخ التغطية الإعلامية لكأس العالم، إذ ارتبط اسمه بعقود من التغطية المستمرة للبطولة، ليبقى شاهداً على أجيال متعاقبة من أساطير كرة القدم.