بايرن ميونيخ يتقدم الريال في تصنيف لاعبي الأندية الأكثر تألقاً في للمونديال



مع إسدال الستار على الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026، بدأت ملامح المنتخبات المرشحة للتألق بالظهور، لكن المنافسة لم تقتصر على المنتخبات فقط، بل امتدت أيضاً إلى الأندية الأوروبية الكبرى التي تتابع عن كثب أداء نجومها المشاركين في البطولة.



وفي تصنيف لأبرز الأندية الأوروبية استناداً إلى مستوى لاعبيها خلال الجولة الافتتاحية، جاء بايرن ميونيخ في الصدارة، متفوقاً على عمالقة القارة وفقاً لموقع «إسبن».



ويؤكد الموقع أن النادي البافاري فرض نفسه كأكثر الأندية تألقاً في الجولة الأولى، بفضل المستويات المميزة التي قدمها لاعبوه مع منتخباتهم المختلفة. وكان الفرنسي مايكل أوليس، نجم المشهد الرائع بعد عرضه الرائع في فوز فرنسا على السنغال، بينما برز أيضاً جوشوا كيميتش وجمال موسيالا مع ألمانيا، إلى جانب هاري كين ولويس دياز.



وجاء ريال مدريد في المركز الثاني بفضل تألق نجومه في مختلف المنتخبات، وعلى رأسهم مبابي الذي سجل ثنائية قادت فرنسا للفوز على السنغال، إلى جانب أدوار مؤثرة لكل من جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي.



وحل ليفربول ثالثاً، مدعوماً بالمستوى اللافت للمهاجم ألكسندر إيساك مع السويد، إضافة إلى مساهمات مؤثرة من فيرجيل فان ديك، رايان جرافنبرتش وفلوريان فيرتز.



وفي المركز الرابع، كان أرسنال بعدما تألق كاي هافرتز، بثنائية في فوز ألمانيا الكبير على كوراساو، فيما واصل ديكلان رايس، مارتن أوديغارد وفيكتور جيوكيريس، تقديم مستويات قوية.



وجاء باريس سان جيرمان رغم امتلاكه عدداً كبيراً من اللاعبين الدوليين، بسبب تعثر البرتغال أمام الكونغو الديمقراطية، ومع ذلك، برز جواو نيفيز، لي كانج إن وأشرف حكيمي، بصورة لافتة.

وحل برشلونة في المركز السادس، وكان المدافع الشاب باو كوبارسي، أبرز ممثليه، رغم تعثر المنتخب الإسباني بالتعادل مع الرأس الأخضر.



وتلاه في المركز السابع، بوروسيا دورتموند، مستفيداً من الأداء القوي لمدافعيه، خصوصاً نيكو شلوتربيك وجريجور كوبيل، إضافة إلى تألق فيليكس نميشا.



ورغم قلة عدد ممثليه في البطولة، نجح نابولي في تسجيل حضور قوي بفضل مستويات كيفن دي بروين، روميلو لوكاكو وسكوت مكتوميناي.



واحتل تشيلسي، المركز التاسع، حيث كان الظهير الإسباني مارك كوكوريلا، هو الأفضل في الجولة الأولى، بينما قدم كل من إنزو فرنانديز ومواسيس كايسيدو، مستويات جيدة.



وحل في المركز العاشر والأخير، مانشستر سيتي، رغم تألق إيرلينغ هالاند، بثنائية مع النرويج، وظهور رودري، بصورة قوية مع إسبانيا، إلا أن تراجع مستوى بعض اللاعبين الآخرين أثر على ترتيب النادي الإنجليزي.



وبعد جولة أولى حافلة بالأهداف والنجوم، تبدو المنافسة مفتوحة أمام الأندية الأوروبية لتعزيز حضورها في التصنيف مع استمرار مشوار كأس العالم، في وقت يواصل فيه نجوم اللعبة كتابة فصول جديدة من التألق على أكبر مسرح كروي في العالم.