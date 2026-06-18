هاري كين يدخل تاريخ كأس العالم برقم جديد

انفرد هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا وفريق بايرن ميونخ الألماني، برقم مميز في مشاركاته ببطولات كأس العالم لكرة القدم، بعدما أصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف من ركلات جزاء.

وسجل كين هدف تقدم إنجلترا على كرواتيا في مباراة الجولة الأولى من مونديال 2026 لحساب المجموعة الثانية عشرة، كما أحرز اللاعب نفسه هدفاً ثانياً قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بنتيجة التعادل 2-2.

وجاء هدف كين ليكون الخامس له من علامة الجزاء في تاريخ مشاركاته المونديالية، لينفرد بالصدارة ويفض الشراكة مع 4 لاعبين سجلوا 4 أهداف من ركلات جزاء.

وكان كين قبل المباراة على قدم المساواة مع كل من الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا والأسطورة البرتغالية أوزيبيو والهولندي روب رينسينبرينك، وكذلك الأسطورة الأرجنتينية الحالية ليونيل ميسي، الذي أصبح مؤخراً الهداف التاريخي للمونديال برصيد 16 هدفاً بالتساوي مع النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه.

كما وصل كين إلى أكثر من 200 مساهمة تهديفية منذ انضمامه إلى بايرن ميونخ قبل موسمين (201 مساهمة)، بتسجيله هدفين في شباك كرواتيا، وذلك في مشاركاته على صعيد الأندية والمنتخب الوطني، بواقع 178 مباراة.

كما أصبح نجم بايرن ميونخ مساوياً لنظيره النرويجي إيرلينغ هالاند على مستوى الحصيلة التهديفية لكل منهما في مُجمل الموسم، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، حيث سجل كل منهما 60 هدفاً.