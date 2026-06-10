من غابات المكسيك إلى سماء أمريكا.. ثلاث تمائم تروي حكاية مونديال 2026

لم تعد تمائم كأس العالم مجرد شخصيات كرتونية تزين الملاعب أو تتصدر الهدايا التذكارية، بل أصبحت جزءاً أصيلاً من هوية البطولة وذاكرتها الجماعية، ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، ترافق ثلاث شخصيات استثنائية، الجماهير في أول نسخة من تاريخ البطولة تستضيفها ثلاث دول، مقدمةً مزيجاً فريداً من الثقافة والتراث والشغف الكروي.



وفي سابقة تاريخية، سيكون لكل دولة مستضيفة ممثلها الخاص في المونديال، الموظ الكندي «مابل»، والجغور المكسيكي «زايو»، والنسر الأمريكي «كلاتش»، ليشكلوا معاً ثلاثياً يجسد روح أمريكا الشمالية وتنوعها الثقافي.



وقادماً من الغابات والسهول الممتدة في كندا، يجسد «مابل»، شخصية الموظ الودود الذي يعشق السفر بين المقاطعات الكندية واكتشاف ثقافاتها المتنوعة، وبينما يهوى الموسيقى والفنون التي تزين شوارع المدن الكندية، فإنه داخل المستطيل الأخضر يتحول إلى حارس مرمى استثنائي، يمتلك ردود فعل مذهلة وروح قائد لا تعرف الاستسلام، ويمثل قيم الصمود والإبداع والعمل الجماعي التي تشتهر بها كندا، ليكون سفيراً مثالياً للبلاد في أول كأس عالم للرجال تستضيف جزءاً من منافساته.



ومن أعماق الأدغال الجنوبية للمكسيك، يخرج «زايو» الجغور السريع الذي يحمل بين خطواته إرث حضارات عريقة وشغف شعب يعشق كرة القدم حتى النخاع، وداخل الملعب، يظهر كمهاجم شرس يمتلك سرعة خاطفة ومهارات استثنائية تربك المدافعين، أما خارجه فيتحول إلى عاشق للرقصات الشعبية والموسيقى المكسيكية والأطباق التقليدية الشهيرة، ويمثل القوة والوحدة والاحتفال بالحياة، ليعكس الوجه الحقيقي للمكسيك التي تستعد لدخول التاريخ كأول دولة تستضيف كأس العالم للمرة الثالثة بعد نسختي 1970 و1986.



أما الولايات المتحدة، فاختارت النسر الأمريكي رمزاً لها، في تجسيد واضح للطموح والحرية وروح المغامرة، ويتميز «كلاتش»، بشخصية قيادية لا تعرف الخوف، إذ يحلق بين المدن الأمريكية محتفياً بتنوع الثقافات المحلية، ويحول كل تحدٍ إلى فرصة جديدة للنجاح. وفي الملعب يلعب دور قائد خط الوسط الذي يربط بين زملائه ويوجههم نحو تحقيق الأهداف، ويجسد صورة أمريكا الحديثة، القائمة على التنوع والطموح والقدرة على تحويل الأحلام إلى واقع.



وللمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم، لن تقتصر أدوار التمائم على الفعاليات الجماهيرية والمناسبات الاحتفالية، بل ستتحول إلى شخصيات قابلة للعب داخل عالم الألعاب الإلكترونية.

ومع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 بين 11 يونيو و19 يوليو، لن تكون المدن والملاعب وحدها هي من تستقبل الجماهير، بل سترافقهم أيضاً هذه الشخصيات الثلاث التي تمثل روح الدول المستضيفة، لتضيف بعداً إنسانياً وثقافياً إلى البطولة الأكبر في تاريخ كرة القدم.



فبين موظ كندي يحرس الأحلام، وجغور مكسيكي يطارد المجد، ونسر أمريكي يحلق عالياً فوق التحديات، يبدأ مونديال 2026 حكايته بثلاث شخصيات تسعى إلى خطف قلوب الملايين قبل أن تدور الكرة فوق المستطيل الأخضر.