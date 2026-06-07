منصور بن محمد: دبي تؤكد مكانتها المتنامية مركزاً عالمياً رائداً للرياضة

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، جانبًا من نهائي دوري الرابطة الأدرياتيكية لكرة السلة (ABA League) لموسم 2025 - 2026، في المباراة التي جمعت بين نادي دبي لكرة السلة ونادي بارتيزان بلغراد في قاعة كوكاكولا أرينا بدبي السبت.

كما حضر المباراة الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، وخلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وعلي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية والمدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، وإسماعيل سيد الهاشمي عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وعبدالله النابودة مالك نادي دبي لكرة السلة.

وأكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن نادي دبي لكرة السلة نجح، رغم حداثة مشاركته في دوري الرابطة الأدرياتيكية، في ترسيخ حضوره بين نخبة الأندية المنافسة، وتقديم مستويات فنية متميزة عكست طموح دبي وقدرتها على صناعة نماذج رياضية ناجحة قادرة على المنافسة في أقوى البطولات الدولية. وأضاف سموّه أن هذا الإنجاز يجسد رؤية دبي في الاستثمار الرياضي المستدام وتبني أحدث الممارسات العالمية في تطوير المنظومة الرياضية، بما يسهم في تعزيز حضور الإمارة على الساحة الرياضية الدولية.

وقال سموّه: «إن استضافة دبي لهذا المستوى الرفيع من المنافسات الرياضية العالمية، وما تشهده من حضور لأبرز الفرق والنجوم والجماهير من مختلف أنحاء العالم، يؤكد مكانتها المتنامية مركزاً عالمياً رائداً للرياضة والفعاليات الكبرى. كما تعكس هذه البطولة ما تتمتع به دبي من بنية تحتية متطورة ومنشآت رياضية عالمية المستوى وقدرات تنظيمية استثنائية، تتيح لها استقطاب أكبر الأحداث الرياضية الدولية وتقديمها وفق أعلى المعايير العالمية.»

وأضاف سموّه: «الاهتمام المتزايد الذي تحظى به البطولة، والإقبال الجماهيري الكبير، والمستويات التنافسية العالية التي شهدتها منافساتها، كلها مؤشرات تؤكد نجاح دبي في بناء بيئة رياضية متكاملة تجمع بين التميز التنظيمي والجاذبية الاستثمارية والتنافس الرياضي، بما يعزز مكانتها وجهةً عالميةً لصناعة الرياضة واستضافة أبرز بطولاتها.»

وانتهت المباراة بفوز فريق دبي على فريق بارتيزان بنتيجة 86 – 81، ويواصل فريق دبي لكرة السلة كتابة التاريخ في موسمه الثاني بالبطولة، وكانت هذه هي المواجهة الثانية بين الفريقين بعدما حقق الفوز في المواجهة الأولى على نادي بارتيزان بنتيجة 99 – 93 في صالة "كوكاكولا أرينا، وتقام منافسات الدور النهائي بنظام الأفضل في 5 مباريات.

وتنتقل سلسلة الدور النهائي خارج دبي، حيث تقام المواجهة الثالثة في بلغراد يوم 10 يونيو، والرابعة يوم 12 يونيو (إذا لزم الأمر)، على أن تعود السلسلة إلى دبي في 16 يونيو لإقامة المباراة الخامسة الحاسمة في حال تعادل الفريقين.