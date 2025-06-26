بدر طبيب يواصل قيادة «الصقور»

دبي: أحمد عيسى

جدد نادي الإمارات تعاقده مع المدرب بدر طبيب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، والذي ينشط فيه الفريق بدوري الدرجة الأولى، وأعلن النادي عن تمديد عقد بدر طبيب وطاقمه المعاون الذي يضم جاوا سوزا مساعداً للمدرب، ومحمد عامر مدرباً للياقة، مع إكمال بقية الطاقم في الوقت القريب.

وقال النادي في بيان له، إن الخطوة جاءت في إطار حرص الإدارة على ضمان الاستقرار الفني، ومواصلة العمل وخطة تطوير الأداء، بجانب العمل الجيد الذي قام به الجهاز الفني في الموسم الماضي، وأكد النادي حرصه على مواصلة التقدم، وتحقيق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة.