ذهبيتان لمنتخبي «السنوكر والرماية» في الألعاب الخليجية بالدوحة

حقق منتخب الإمارات للسنوكر المكوّن من محمد شهاب، خالد الكمالي، وعبدالرحمن الشامسي الميدالية الذهبية في منافسات الفرق ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة – الدوحة 2026، بعد أداء مميز في الأدوار النهائية، ليضيف المنتخب ذهبية جديدة إلى رصيد الإمارات في البطولة.



وفي منافسات الرماية، نجحت غاية آل شهيل ومحمد الكعبي في الفوز بذهبية المسدس الهوائي 10 متر مختلط محققين 461 نقطة، كما أحرزت غاية آل شهيل الميدالية الفضية في فردي المسدس الهوائي 10م للسيدات، بعد تأهلها إلى النهائي وتقديمها مستوى مميزاً خلال المنافسات، وتمكن كذلك فريق التراب مختلط الفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية عن طريق كل من الرامي الشيخ محمد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم والرامية عائشة الياسي.



كما حقق فريق المسدس الهوائي 10م للسيدات الميدالية البرونزية في منافسات الفرق، عبر اللاعبات مهرة السويدي، غاية آل شهيل، وانتصار الجنيبي، وأضاف منتخب الإمارات لرماية التراب فرق الميدالية البرونزية، إلى جانب برونزية يحيى المهيري في منافسات فردي التراب.

وافتتح اللاعب شهاب أحمد حصاد القوس والسهم في الدورة الخليجية بحصوله على الميدالية البرونزية فئة الفردي للقوس المركب



من جهته، أعرب محمد شهاب قائد منتخب السنوكر عن سعادته بتحقيق ذهبية وبرونزية في البطولة، وقال: «أهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، واللجنة الأولمبية الإماراتية لإتاحة الفرصة للمشاركة في هذا المحفل الكبير، وأتمنى دائما تمثيل الوطن في مختلف الاستحقاقات في الفترة المقبلة»



في حين، أكدت غاية آل شهيل أن تحقيق الميدالية الذهبية فئة المسدس مختلط، والميدالية الفضية، وبرونزية الفرق يمثل دافعاً كبيراً لمواصلة التدريب والعمل من أجل تحقيق أرقام أفضل ورفع علم الإمارات في المحافل الرياضية المقبلة، مشيدة بالأجواء المميزة للبطولة والتنظيم القطري.



من جانبها، أوضحت مهرة السويدي أنها سجلت أعلى رقم شخصي لها في منافسات الفردي برصيد 556 نقطة، وتأهلت إلى النهائي قبل أن تنهي المنافسات في المركز السادس، معبرة عن فخرها بأول مشاركة خليجية لها وتحقيق برونزية الفرق مع زميلاتها.



بدوره، تقدم يحيى المهيري بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الإماراتية واتحاد الإمارات للرماية على الدعم المتواصل، مؤكداً أن العودة إلى منصات التتويج تمثل بداية جديدة لمزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة. وبهذه النتائج، ارتفع رصيد الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الرابعة إلى 50 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات و14 فضية و27 برونزية.



