ختام بطولات البولينج لذوي الإعاقة السمعية.. ونادي دبي يتألق في صالة خليفة

اختتمت على مدار يومين منافسات بطولات الخماسي والأساتذة والمجموع العام وكأس الصم للبولينج لذوي الإعاقة السمعية، التي نظمتها لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الوطنية، وذلك على صالة خليفة الدولية للبولينج بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وسط مشاركة مميزة من نخبة لاعبي أندية أصحاب الهمم بالدولة.



وشهدت البطولة حضور محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، الذي تابع جانباً من المنافسات وحرص على لقاء اللاعبين، مشيداً بالمستوى الفني المتميز والروح التنافسية العالية التي ظهرت طوال البطولة. وأكد الهاملي أن ما تشهده رياضة الصم من تطور لافت يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل اللجنة البارالمبية الوطنية ولجنة الإمارات لرياضة الصم والأندية، مشيراً إلى أن هذه البطولات تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين وإعدادهم للاستحقاقات القادمة.



وقال الهاملي: نفخر بما يقدمه لاعبونا من مستويات مشرفة تؤكد أن رياضة الصم في دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو المزيد من الإنجازات، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قيادتنا الرشيدة، والعمل المتواصل من الأجهزة الفنية والإدارية.



وفي منافسات الخماسي، توج فريق نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول عبر اللاعبين داريو كاتانزارو، وليد خالد رضوان، حسين لوباري، طارق شهاب، وأيمن سالم المقبالي. وجاء فريق «ب» من نادي دبي لأصحاب الهمم في المركز الثاني، وضم وليد محمد، عبدالله الهاشمي، شادي نعيم رضوان، عامر شهاب، وعلي الجابري، فيما حل نادي العين لأصحاب الهمم ثالثاً عن طريق سالم المقبالي، ناصر الغيثي، زكريا الحمايدة، مطر الرميثي، ومحمد العيسائي. وفي بطولة الأساتذة، أحرز طارق شهاب المركز الأول، وحل أيمن سالم المقبالي ثانياً، فيما جاء داريو كاتانزارو ثالثاً.



أما في منافسات المجموع العام، فقد توج أيمن سالم المقبالي بالمركز الأول، تلاه داريو كاتانزارو في المركز الثاني، وجاء طارق شهاب مراد في المركز الثالث.

وفي بطولة كأس الصم، انتزع أيمن سالم المقبالي المركز الأول، وحل علي الجابري في المركز الثاني، بينما جاء داريو كاتانزارو وعدنان الجابري بالمركز الثالث.