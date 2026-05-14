دبي لكرة السلة يخوض نصف نهائي دوري الأدرياتيك على ملعبه



أعلن نادي دبي لكرة السلة أنه سيعود إلى خوض مبارياته على ملعبه في كوكاكولا أرينا ضمن منافسات نصف النهائي من دوري الأدرياتيك لكرة السلة.





ومن المقرر أن تنطلق سلسلة نصف النهائي الأربعاء 20 مايو بمواجهة فريق بودوتشنوست فولي المونتينيغري في دبي.



وأشاد ديان كامينياشيفيتش، الرئيس التنفيذي والمدير العام للنادي، بالدعم الذي تلقاه الفريق من الإدارة والجماهير والشركاء، إضافة إلى رابطة دوري الأدرياتيك والدوري الأوروبي خلال مشواره هذا الموسم .



وأضاف : الفريق متحمس للعودة إلى كوكاكولا أرينا في «أهم مرحلة من الموسم»، داعياً الجماهير إلى الحضور في 20 مايو «لخلق أجواء خاصة وإعادة نصف نهائي دوري الأدرياتيك إلى دبي».