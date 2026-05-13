الإمارات للدراجات على منصة التتويج في المرحلة الأولى لطواف المجر

حل الكولومبي سيباستيان مولانو، دراج فريق الإمارات-إكس آر جي، ثانياً في المرحلة الأولى من طواف المجر الذي انطلق اليوم، فيما تصدر البلجيكي تيم ميرلير من فريق سودال كويك ستيب السباق، وجاء فيل باوهاوس من فريق البحرين فيكتوريوس ثالثاً في المرحلة التي امتدت لمسافة 143 كم. وانطلق السباق أمام قلعة جيولا التاريخية، بمشاركة 112 دراجاً يمثلون 19 فريقاً.



ويشارك فريق الإمارات في السباق، بقيادة الفرنسي بينوا كوسنيفروي، والدراج الإماراتي الصاعد محمد المطيوعي، وكل من الدراجين فيجارد ستيك لاينجن، وسيباستيان مولانو، وروي أوليفيرا، وأدريا بيريكاس.



ويمتد السباق إجمالاً لمسافة تتجاوز 836 كيلومتراً عبر خمس مراحل متنوعة، تزداد صعوبتها تدريجياً مع الانتقال نحو شرق المجر، حيث تتضمن عدة مراحل بتضاريس متموجة ونهايات فنية تمنح الفرصة للهجمات والانفصالات.



وتشكّل المرحلة الرابعة من موهاكس إلى بيتش المحطة الأبرز في الصراع على الترتيب العام، فيما قد تمنح المرحلة الختامية ذات المسار المتعرج والمتنوع فرصة لإحداث تغييرات متأخرة في التصنيف قبل الوصول إلى مدينة فيزبرم.