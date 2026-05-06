شباب الشارقة بطل دوري السوبر لكرة اليد

تُوّج نادي الشارقة بطلاً للنسخة الأولى من دوري السوبر لكرة اليد لفئة الشباب، بعد فوزه الكبير على نادي الوصل بنتيجة 36-18، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأربعاء على صالة نادي البطائح الثقافي الرياضي، وسط حضور جماهيري لافت عكس أهمية الحدث.



شهدت البطولة مشاركة 9 أندية وأقيمت بنظام خروج المغلوب، وفي دور نصف النهائي فاز فريق الشارقة على فريق النصر 44/ 34، كما فاز فريق الوصل على فريق اتحاد كلباء 34/ 27.

جاء التتويج ليؤكد التفوق المطلق لشباب الشارقة خلال موسم 2025–2026، حيث نجح الفريق في تحقيق رباعية تاريخية غير مسبوقة، تمثلت في الفوز بدرع الدوري، وكأس السوبر، وكأس الإمارات، إضافة إلى لقب دوري السوبر، ليصل إجمالي ألقاب النادي في كرة اليد إلى 50 لقباً.



شهد مراسم التتويج محمد حسن السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، وياسر علاي النقبي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، حيث قاما بتتويج فريق الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، فيما حصل فريق الوصل على الميداليات الفضية بعد حلوله وصيفاً.



كما حضر التتويج محمد صالح آل علي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وعلي حسين المرزوقي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وجاسم محمد مشرف، فريق كرة اليد، إلى جانب بدر الحمادي، مشرف المراحل السنية.



بهذا الفوز تواصل كرة اليد في نادي الشارقة فرض هيمنتها على مختلف مسابقات اللعبة، بعدما رفعت رصيدها إلى 13 بطولة على مستوى جميع الفئات السنية «الرجال، الشباب، الناشئين، والأشبال»، من أصل 14 بطولة نظمها اتحاد اللعبة خلال الموسم، في دلالة واضحة على تفوق شامل يعزز مكانة النادي كأحد أبرز أقطاب كرة اليد في الدولة.