«دي بي ورلد» تطلق برنامجاً متكاملاً لتأمين مخاطر الحرب

أعلنت «دي بي ورلد» عن إطلاق برنامج متقدم لتأمين مخاطر الحرب على الشحن، يقدم تغطية مالية كبيرة ومتكاملة، تستهدف حماية تدفقات التجارة عبر الممرات عالية المخاطر، في خطوة تعكس توجهاً متزايداً نحو دمج التأمين ضمن الحلول اللوجستية الشاملة.

يأتي هذا الطرح في وقت تواجه فيه سلاسل الإمداد العالمية تحديات متصاعدة، أبرزها ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وصعوبة الحصول على تغطيات تأمينية مناسبة في مناطق النزاعات، خصوصاً في الشرق الأوسط.

يتميز البرنامج الجديد بتقديم حدود تغطية مرتفعة ومصممة بعناية، لتناسب طبيعة كل مرحلة من مراحل النقل، إذ توفر «موانئ دبي العالمية» تغطية تصل إلى 400 مليون دولار للنقل البحري (1.46 مليار درهم)، وهو ما يمنح شركات التجارة والصناعة حماية مالية قوية ضد الخسائر المرتبطة بمخاطر الحرب أثناء الرحلات البحرية.

أما في ما يتعلق بالنقل البري فيقدم البرنامج تغطية تصل إلى مليون دولار لكل وسيلة نقل (3.67 ملايين درهم)، وهو مستوى مناسب لتأمين الشحنات أثناء انتقالها بين الموانئ والمخازن أو عبر الحدود، حيث تزداد احتمالات التعرض لمخاطر غير متوقعة في بعض المناطق.

وفي جانب التخزين يتضمن الحل تغطية لما يصل إلى 14 يوماً من التخزين التلقائي في الموانئ، دون الحاجة إلى وثيقة منفصلة أو رسوم إضافية، وهو ما يمثل عنصراً مهماً في ظل التحديات التشغيلية، التي قد تؤدي إلى تأخير تفريغ الشحنات أو إعادة توجيهها.

مزود عالمي

وقال متحدث باسم «دي بي ورلد»، في تصريح خاص لـ«البيان»، إن المنتج الجديد يوفر نطاق تغطية واسعاً يشمل المناطق المتأثرة بالتطورات الجيوسياسية، بما يمكن الشركات من مواصلة أنشطتها التجارية بثقة أكبر، ويحد من المخاطر المرتبطة بانقطاع سلاسل الإمداد.

وأضاف أن «موانئ دبي العالمية» تواصل ترسيخ مكانتها مزوداً عالمياً للحلول اللوجستية المتكاملة، من خلال طرح أدوات مبتكرة، تجمع بين الخدمات التشغيلية والتأمينية، بما يعزز استمرارية التجارة العالمية في مختلف الظروف.

استمرارية التغطية

وتؤكد الشركة أن التغطية تبدأ من لحظة تحميل البضائع على السفينة أو الطائرة، وتمتد بشكل متواصل عبر النقل البحري أو الجوي، مروراً بالتخزين في الموانئ، ثم النقل البري، وصولاً إلى التسليم النهائي في المستودعات، ضمن وثيقة واحدة تضمن عدم وجود أي فجوات بين وسائط النقل المختلفة. ويعالج هذا النهج إحدى أبرز نقاط الضعف في التأمين التقليدي، حيث تنتهي تغطية مخاطر الحرب عادة عند تفريغ البضائع، ما يترك الشحنات مكشوفة، خلال مراحل المناولة والنقل الداخلي.

أسعار تنافسية

وأشارت «موانئ دبي العالمية» إلى أن البرنامج يوفر أسعاراً تنافسية غير متاحة في السوق التقليدية، مدعومة بآلية تسعير سريعة، ووثائق تأمين متوافقة مع المعايير الدولية، وصادرة عن شركات تأمين ذات تصنيف ائتماني مرتفع (A-rated)، ما يعزز موثوقية التغطية، ويمنح العملاء ثقة إضافية.

وأكدت الشركة أن هذا المنتج لا يعد خدمة مستقلة، بل يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتقديم حلول متكاملة ومرنة لسلاسل الإمداد، حيث يتم دمج التغطية التأمينية مباشرة ضمن عمليات الشحن، مع إمكانية ترتيبها عند حجز الخدمات اللوجستية، ومن خلال منصة رقمية موحدة تشمل التسعير، وإصدار الوثائق، وتحصيل الأقساط.