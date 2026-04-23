بطولة الإمارات لبناء الأجسام تنطلق يوليو المقبل في دبي

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن تنظيم بطولة الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والتي تقام يوم 26 يوليو المقبل في مسرح ذا أجندة بدبي، على أن يتم فتح باب التسجيل قريباً أمام اللاعبين، للمشاركة في هذا الحدث الرياضي البارز.



وتقام البطولة برعاية ودعم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وذلك في إطار حرص الاتحاد على تطوير اللعبة، وتعزيز حضورها على المستوى المحلي.



وأكد أحمد جوهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المسابقات والمنتخبات، أن البطولة في نسختها المقبلة تمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد بتعزيز التنمية المستدامة، لما تحمله من أهداف فنية وتنظيمية، تسهم في تطوير اللعبة على مستوى الدولة.



وقال أحمد جوهر: «نحرص في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية على تنظيم بطولة نوعية، تعكس مستوى التطور، الذي وصلت إليه رياضة بناء الأجسام، وتمنح اللاعبين في مختلف الأوزان فرصاً حقيقية لإبراز قدراتهم والدخول في أجواء تنافسية قوية».



وأضاف مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المسابقات والمنتخبات: «تعد هذه البطولة من أبرز البطولات المحلية، ونسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على المواهب المواطنة، تمهيداً لاختيار الأفضل وضمهم إلى المنتخبات الوطنية للمشاركة في الاستحقاقات الدولية».



وتابع جوهر: «ندعو من خلال لجنة المنتخبات جميع اللاعبين إلى المشاركة بشكل فاعل، لما تمثله البطولة من فرصة مهمة لإثبات الجدارة والوجود، ضمن قائمة المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة».