نادي الثقة يحصد جائزة الإمارات للإبداع لأصحاب الهمم

أحرز نادي الثقة للمعاقين المركز الأول في جائزة الإمارات للإبداع لأصحاب الهمم ضمن فئة المؤسسات الداعمة، في إنجاز جديد يعكس حضوره البارز ودوره المتنامي في تمكين أصحاب الهمم على المستويين الرياضي والمجتمعي.



وجاء تتويج النادي خلال حفل أقيم في جامعة الشارقة التقنية العليا، حيث قامت الدكتورة خلود حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع، بتكريم ممثلي النادي، في أجواء احتفالية أبرزت أهمية المبادرات الداعمة لهذه الفئة ودور المؤسسات في تعزيز حضورها وإسهاماتها في المجتمع.



وعلى الصعيد الفردي، سجل منتسبو النادي حضوراً لافتاً في مختلف فئات الجائزة، إذ حلّ محمد أبو زهرة في المركز الثاني ضمن فئة الأفراد في المجال الفني، فيما نال آزاد جمعة إيبو المركز الثاني في فئة الإعلام. كما توّج محمد عبدالله القايد الحمادي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، بالمركز الأول ضمن فئة الرياضيين، في تأكيد على تنوع التميز داخل النادي.



وفي تصريح له، أعرب الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة النادي، عن سعادته بهذا التتويج، معتبراً أن الإنجاز يأتي ثمرة عمل جماعي ورؤية تستند إلى دعم أصحاب الهمم وتهيئة بيئة محفزة للإبداع. وأضاف أن هذا الفوز يعكس المكانة التي وصل إليها النادي، مشدداً على مواصلة الجهود لتحقيق مزيد من النجاحات وتعزيز حضور دولة الإمارات في مختلف المحافل.



ويؤكد هذا التتويج، إلى جانب النجاحات الفردية، الدور الذي يضطلع به النادي في رعاية المواهب وتطوير القدرات، بما يعزز موقعه كأحد النماذج الرائدة في دعم أصحاب الهمم وترسيخ ثقافة التميز والإبداع في دولة الإمارات.