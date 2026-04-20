رونالدو يوجه دعوة لمحبيه لحضور نصف النهائي في ملعب زعبيل

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، دعوة إلى جماهيره لحضور مباراة فريقه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، المقررة الأربعاء المقبل على ملعب زعبيل في دبي. ونشر رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من احتفاله بتسجيل الهدف الأول في مرمى الوصل، وعلق قائلاً: نراكم في نصف النهائي.



وكان نادي النصر قد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الوصل بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات ربع النهائي. وعقب نهاية اللقاء، استجاب رونالدو لمحبيه في المنطقة المختلطة داخل ملعب زعبيل، حيث قام بالتوقيع على قمصانهم وسط أجواء احتفالية بعد تأهل فريقه. ومن المقرر أن يلتقي النصر في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الحسين إربد الأردني والأهلي القطري.