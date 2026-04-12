الإمارات تشارك ببطولة آسيا للجودو 2026 في الصين بـ12 لاعباً ولاعبة

بكين - وام

يفتتح منتخبنا الوطني للجودو مشاركته في بطولة آسيا لكبار الجودو 2026، والمقررة في الصين في الفترة من 16 إلى 18 أبريل الجاري، بمنافسات الوزن الخفيف للرجال تحت 60 و66 كجم، والسيدات تحت 52 كجم.

وأعلن اتحاد الجودو في بيان له وصول بعثة منتخبنا الوطني الأول إلى الصين غداً قادمة من اليابان، بعد اختتام معسكر الإعداد في ضيافة جامعة توكاي اليابانية بالعاصمة طوكيو.

وأكد أهمية البطولة التي ينظمها الاتحاد الصيني بإشراف الاتحاد الدولي، بصالة مدينة أوردوس الرياضية في شمال الصين، وبمشاركة 207 لاعبين ولاعبات من 21 دولة، من بينها منتخبات 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين وسوريا ولبنان.

ونوه إلى أن البعثة يترأسها الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، وتضم المدرب العام فيكتور سيكتروف وطاقمه المساعد.

وكشف عن القائمة النهائية المشاركة المؤلفة من 12 لاعباً ولاعبة في أوزان مختلفة وهم: سيمون قسطنطين «تحت 60 كجم»، ونار مند بيان «تحت 66 كجم»، وناجي يزبيك، ومحمد بيك «تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي وعمر جاد «تحت 81 كجم»، وأرام جورجيان «تحت 90 كجم»، وظفار كوسوف «تحت 100 كجم»، وعمر معروف «فوق 100 كجم»، وبشيرات خرودي «تحت 52 كجم»، وميثاء عبدالله النيادي «تحت 57 كجم»، وإليزا ليتيف «تحت 78 كجم».

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إن فعاليات البطولة تبدأ بإجراء مراسم القرعة الأربعاء المقبل بعد مراحل متدرجة من الاستعدادات في اليابان، لا سيما أن المشاركة لأول مرة في بطولة كبار آسيا تكتسب أهمية خاصة، إذ تمثل فرصة مثالية أمام المنتخب لتجميع المزيد من النقاط التأهيلية لأولمبياد 2028، بالإضافة إلى كونها محطة مهمة ضمن برنامج الإعداد السنوي.