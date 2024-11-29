2.735.158 مشاركاً في «تحدي دبي للياقة»

أرقام قياسية في الدورة الثامنة وزيادة 14 % مقارنة بالعام الماضي

13 مليوناً شاركوا في التحدي منذ انطلاقته في عام 2017

37.130 شخصاً حققوا رقماً قياسياً في تحدي الدراجات

278.000 شخص الرقم الأكبر في تاريخ تحدي الجري

60.000 شخص استفادوا من الأنشطة الرياضية المجانية والمتنوعة

25 مركزاً مجتمعياً عبر الأحياء جذبت عشاق التحدي

دبي – البيان

اُختتمت الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة بعد تحقيق العديد من الأرقام القياسية، حيث شارك في أجندة الأنشطة والفعاليات التي امتدت لثلاثين يوماً 2.735.158 مشاركاً، مسجلاً نسبة نمو قدرها 14 %، ما يمثل أكبر عدد من المشاركين على الإطلاق.

وأُقيمت هذه المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال الفترة ما بين السبت 26 أكتوبر وحتى الأحد 24 نوفمبر 2024 في مختلف أنحاء المدينة، وجمعت محبي اللياقة البدنية من جميع الأعمار والقدرات لتبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني كل يوم لمدة 30 يوماً.

وكانت دورة هذا العام أكثر شمولاً واتساعاً من الدورات السابقة، حيث قدمت أجندة حافلة بالقُرى المجانية المخصصة للياقة البدنية، والمراكز المجتمعية، والأنشطة والفعاليات التي توزعت على مناطق متنوعة في المدينة. وشارك في دورة عام 2024 من تحدي دبي للياقة أعداد أكبر بكثير من المشاركين في دورة 2023، فيما ساعدت الأنشطة والفعاليات في عام 2024 الأصدقاء والعائلات والزملاء على تحقيق أهدافهم معاً، حيث سادت أجواء التعاون والمنافسة والمشاركة الجماعية في العديد من الأنشطة.

وتوافد المشاركون في تحدي دبي للياقة من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية إلى قرى اللياقة البدنية الثلاث: قرية دي بي ورلد كايت بيتش 30 × 30 للياقة، بالإضافة إلى قرية بلدية دبي 30 × 30 للياقة في حديقة زعبيل، وقرية هيئة الطرق والمواصلات بدبي 30 × 30 للياقة في حديقة الورقاء، وقدمت كل قرية مجموعة فريدة من حصص التمارين الرياضية المجانية.

إضافة إلى ذلك، وصل تحدي دبي للياقة إلى الأحياء المحلية عبر 25 مركزاً مجتمعياً، حيث استفاد 60.000 شخص من الأنشطة الرياضية المجانية والمتنوعة.

وأصبحت الفعاليات الرئيسية لتحدي دبي للياقة من أبرز الأحداث في أجندة الفعاليات السنوية للمدينة، والتي تتضمن تحدي دبي للتجديف برعاية «هيئة الطرق والمواصلات بدبي»، وتحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية «دي بي ورلد»، وتحدي دبي للجري برعاية «ماي دبي»، حيث جمعت السكان والزوار معاً في تجارب لا تُنسى.

اصطحبت الدورة الثانية من تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات، المشاركين في مغامرة مائية مجانية عند أحد أهم معالم دبي وهو سد حتّا، تضمنت تمارين التجديف على الألواح، والتحديات الجماعية، وجلسات اليوغا عند غروب الشمس، والتجديف بالكاياك، التي تعد إضافة جديدة لدورة عام 2024. ورحّب التحدي بـ2.330 مشاركاً محترفاً ومبتدئاً، مقارنة بـ1.000 مشارك في دورة العام الماضي.

وفي عامه الخامس، شهد تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد، إقبالاً قياسياً، حيث بلغ عدد المشاركين فيه 37.130 شخصاً، وأتاح للدراجين الهواة والمحترفين فرصة فريدة لممارسة هذه الرياضة بين أبرز المعالم الشهيرة في دبي، وذلك ضمن أكبر فعالية مجتمعية لركوب الدراجات في المنطقة.

وكانت دورة هذا العام من تحدي دبي للجري برعاية «ماي دبي» من الفعاليات التاريخية، حيث شارك في الحدث 278.000 شخص، ومثّل تحدي دبي للجري ختاماً مثالياً لتحدي دبي للياقة 2024، بدءاً من تقدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المشاركين في المسار بطول 10 كيلومترات.

كما شهد التحدي مشاركة شخصيات عالمية معروفة مثل نجم الآر أند بي العالمي جيسون ديرولو، إضافة إلى العروض الموسيقية الحية والدي جي واستعراضات المظليين والطائرات الشراعية باستخدام إضاءة LED وXFlight المقدم من إكس دبي، والتي شكلت مشاهد لا تنسى لتختتم فعاليات تحدي دبي للياقة 2024 بصورة أبهرت الجميع.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «تم إطلاق تحدي دبي للياقة بتوجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ليجعل من دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، مع التركيز على تعزيز صحة المجتمع. شهدت دورة هذا العام مشاركة 2.735.158 شخصاً، ليصل إجمالي المشاركين منذ انطلاق المبادرة إلى 13 مليون شخص، وقد أثبت التحدي قدرته على تشجيع سكان دبي وزوارها على تبني نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً، من خلال تجربة جماعية ألهمت المدينة بأكملها لتعزيز اللياقة البدنية. أود أن أتوجه بالتهنئة لكل من أسهم في نجاح تحدي دبي للياقة 2024 وحقق أهدافه الشخصية في هذه المبادرة المميزة».

وأشاد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بمعدلات المشاركة في تحدي دبي للياقة 2024، وقال: «كانت المشاركة الواسعة في تحدي دبي للياقة هذا العام مصدر إلهام حقيقياً، حيث عكست قوة ترابط مجتمعنا ورغبته الأكيدة في التحول إلى إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم، كما أسهم التحدي في إحداث تحول إيجابي في حياة الأفراد والعائلات. الدورة الثامنة كانت الأضخم والأكثر شمولية، ما أتاح لأكثر من 2.7 مليون شخص من مختلف الأعمار والقدرات البدنية فرصة الالتزام وتحقيق أهداف تحدي 30 × 30، والسعي جميعاً لاتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً، من خلال تغييرات بسيطة في عاداتنا اليومية، بما يمكّن من تعزيز الصحة والسعادة، ويمنح شعوراً بالإنجاز يمتد أثره مدى الحياة».