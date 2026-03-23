«غاغه» تفتتح رموز «ختامي المرموم» و«ناهض» ينتزع بندقية الجعدان

علي بن سرود: حمدان بن محمد وجه بتوفير أعلى معايير السلامة للجميع



دبي - علي الظاهري

أقيمت منافسات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل في ثاني أيام مهرجان ختامي المرموم 2026، وسط أجواء ماطرة وبمشاركة محلية وخليجية واسعة، حيث بلغ عدد المطايا المشاركة في التحديات الصباحية والمسائية 2073 مطية، تنافست على مدار أشواط اليوم، فيما أقيمت في الفترة المسائية 20 شوطاً تصدرتها أشواط الرموز الأربعة للحقايق المفتوح والإنتاج.

وافتتحت «غاغه» لـ راشد محمد علي راشد العبار الفلاسي رموز المهرجان بعد فوزها بكأس الحقايق البكار المفتوح والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعد أن أنهت مسافة الشوط في زمن بلغ 6:15:9 دقائق، وانتزع «ناهض» لـ عايض رفعان عايض القحطاني بندقية الحقايق الجعدان المفتوح وجائزتها المالية 800 ألف درهم، مسجلاً توقيتاً قدره 6:12:5 دقائق كأفضل توقيت في الأشواط المسائية.

وتفوقت «خيرة» في أشواط الإنتاج، لـ جابر محمد جابر المري كأس البكار للإنتاج والجائزة المالية البالغة مليون درهم، بعدما سجلت توقيتاً بلغ 6:15:3، فيما حصد «مهستر» لـ عبيد حميد حمد الدرعي بندقية الجعدان للإنتاج وجائزتها المالية 800 ألف درهم، بعد أن قطع المسافة في زمن بلغ 6:14:0 دقائق.

وأكد علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن مهرجان ختامي المرموم 2026 يقام في ظل اهتمام استثنائي ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشيراً إلى أن سموه يتابع ملف الحالة الجوية بشكل مباشر ودقيق.

وثمن بن سرود توجيهات سمو ولي عهد دبي الكريمة بإرسال فرق فنية متخصصة ومهندسين إلى الميدان لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة، والعمل على تجهيز الميدان واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سير المنافسات بأفضل صورة ممكنة، لافتاً إلى أن نجاح هذا المهرجان الكبير يأتي في ظل متابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس نادي دبي لسباقات الهجن، ومتابعة الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، لضمان خروج الحدث بما يليق بمكانة دبي العالمية.

ولفت المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، إلى أن إدارة النادي كانت على دراية تامة بتوقعات الحالة الجوية منذ عدة أيام، حيث بدأت فرق العمل ترتيب الأوضاع ميدانياً بشكل مبكر، مبيناً أن السباقات انطلقت، وأقيمت وفق البرنامج المعتمد، مع استمرار عملية الرصد والمراقبة الجوية المتواصلة.

وأكد أن سلامة «المطايا» وجميع المشاركين تأتي في مقام الأولوية القصوى، وأضاف بوضوح: في حال زيادة كميات الأمطار بما قد يشكل أي تأثير على معايير السلامة، سيتم إبلاغ الملاك والمضمرين ووسائل الإعلام بالقرارات المتخذة أولاً بأول.

واختتم بن سرود حديثه بالتشديد على الحرص الكامل على إقامة كافة السباقات في مواعيدها المحددة، شريطة توفر أعلى معايير السلامة العالمية التي تنتهجها دبي، وشكر القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود الذي يذلل كافة الصعاب أمام أهل الهجن في هذا العرس التراثي الكبير.

رموز اللقايا

وتتواصل فعاليات المهرجان مع انطلاقة تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، حيث تشهد الفترة الصباحية إقامة 22 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، خصصت العشرة أشواط الأولى منها لهجن الإنتاج، في بداية مشوار اللقايا ضمن برنامج المهرجان.

وفي الفترة المسائية، يقام 20 شوطاً، تتقدمها الأشواط الستة الأولى المخصصة لرموز اللقايا على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حيث يقام شوط اللقايا البكار المفتوح على كأس وجائزة مالية 1.5 مليون درهم، فيما يقام شوط اللقايا الجعدان المفتوح على بندقية وجائزة مالية مليون درهم.

ويقام شوط اللقايا البكار المحليات على كأس وجائزة مالية مليون درهم، وشوط اللقايا الجعدان المحليات على بندقية وجائزة مالية 800 ألف درهم، إضافة إلى شوط اللقايا البكار الإنتاج على كأس وجائزة مالية 1.5 مليون درهم، وشوط اللقايا الجعدان الإنتاج على بندقية وجائزة مالية مليون درهم.



تأجيل المزاد

من جهة أخرى، أعلن نادي دبي لسباقات الهجن تأجيل مزاد المرموم الثالث عشر (ج) للإنتاج الشخصي للفطامين، وذلك بسبب التقلبات الجوية وهطول أمطار الخير والبركة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد لمزاد المرموم للإنتاج الشخصي للفطامين خلال الفترة المقبلة.