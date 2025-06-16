وليد عبدالكريم أول إماراتي ينال الدكتوراه في «بناء الأجسام»



حصل الإماراتي وليد عبدالكريم محمد سعيد على شهادة الدكتوراه في رياضة بناء الأجسام، من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ليصبح أول مواطن ينال هذه الشهادة، وذلك في إضافة جديدة لرياضة بناء الأجسام الإماراتية، وقام الدكتور روفائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بتسليمه شهادة الدكتوراه على هامش منافسات بطولة آسيا، والتي تستضيفها وتنظمها دائرة التنمية السياحية في عجمان بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

من جهته، وصف الدكتور وليد عبدالكريم محمد سعيد نيله شهادة الدكتوراه بأنها ستعزز طموحه في المجالين العلمي والعملي من خلال دوره كمدير لأكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي، وكحكم دولي في مختلف البطولات الدولية، مثمناً دعم مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، كما وقدم شكره لرئيس أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد والأعضاء للدعم الذي ناله خلال فترة الدراسة، مؤكداً أنه يتطلع لاستثمار شهادته الحالية في دعم الرياضة الإماراتية.