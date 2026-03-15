العوير بطلاً للنسخة الرابعة من بطولة العوير الرمضانية للكرة الطائرة





سجلت بطولة العوير الرمضانية للكرة الطائرة في نسختها الرابعة حضوراً لافتاً ونجاحاً مميزاً في نسختها الرابعة الأخيرة، بعدما استقطبت مشاركة واسعة من الرياضيين المواطنين من مختلف إمارات الدولة، ومن فئات عمرية متعددة، في مشهد رياضي يعكس روح التنافس الشريف ويجسد القيم المجتمعية الأصيلة التي يرسخها شهر رمضان المبارك.



واحتضنت منطقة العوير منافسات البطولة وسط حضور جماهيري كبير، حيث توافد عشاق اللعبة وأبناء الفرجان لمتابعة أجواء المنافسة التي اتسمت بالحماس والندية، في بطولة نظمها كل من حمدان ومحمد بن عبدالله بن دلموك، لتشكل منصة رياضية واجتماعية تجمع أبناء الوطن في أجواء أخوية تعكس روح الترابط المجتمعي.



وشهد النهائي مواجهة قوية بين فريقي العوير والخوانيج، تمكن خلالها فريق العوير من حسم اللقب بعد أداء مميز توجه بالفوز بنتيجة 2–0، ليحصد كأس البطولة عن جدارة واستحقاق. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، نجح فريق جميرا في التفوق على فريق لهباب ليحصد المركز الثالث بعد مواجهة حماسية عكست المستوى الفني الجيد الذي شهدته البطولة.



وعقب ختام المنافسات، توج راعي البطولة عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الفائزين، حيث حصل فريق العوير على كأس البطولة وجائزة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما نال فريق الخوانيج المركز الثاني والميدالية الفضية إلى جانب 15 ألف درهم، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى فريق جميرا مع جائزة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما حصل صاحب المركز الرابع فريق لهباب على 5 آلاف درهم.



وأكد عبدالله حمدان بن دلموك، أن البطولة تجسد إحدى الصور المضيئة للأنشطة الرياضية المجتمعية التي تنطلق من قلب الفرجان الإماراتية، وتعكس حرص المجتمع على استثمار شهر رمضان المبارك في مبادرات تجمع بين الرياضة والقيم الاجتماعية.



وقال بن دلموك: إن ما نشهده في هذه البطولة ليس مجرد منافسات رياضية فحسب، بل هو لقاء أخوي يجمع أبناء الوطن من مختلف إمارات الدولة تحت مظلة واحدة، في صورة تعكس روح التلاحم التي تميز مجتمع الإمارات، هذا التجمع يحمل رسالة واضحة مفادها أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من شباب الوطن، وأن دعم طاقاتهم وتوفير المساحات التي تجمعهم في بيئة إيجابية هو استثمار في مستقبل الإمارات ومسيرتها التنموية.



ونوه بن دلموك إلى أن البطولات الرمضانية في الفرجان الإماراتية تمثل تقليداً مجتمعياً عريقاً ارتبط بتاريخ الدولة منذ سنوات طويلة، حيث شكلت هذه البطولات مساحة تجمع الأجيال وتغرس روح التنافس الإيجابي بين الشباب، مؤكداً استمرار بطولة العوير الرمضانية في الأعوام المقبلة لما تحمله من قيمة رياضية واجتماعية مهمة.



واختتم بن دلموك حديثه بالتأكيد على أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الحراك الرياضي المجتمعي، وترسخ القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على التلاحم والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد.