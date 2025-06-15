"القوس والسهم" .. إستراتيجية طموحة للوصول إلى العالمية

حقق اتحاد الإمارات للقوس والسهم قفزات نوعية وإستراتيجية بعد نحو 5 سنوات من إشهاره في 2019، بتأسيس قاعدة صلبة من المنتخبات الوطنية في جميع المراحل العمرية، والمشاركة في البطولات العربية والقارية والدولية، وصولا إلى الإنجازات المميزة في المحافل الخارجية.

ويتبني اتحاد القوس والسهم إستراتيجية متكاملة يعمل على تنفيذها بالتعاون مع الأندية، ويرسخ أهدافها من خلال تعزيز الشراكات الثنائية مع الاتحادات القارية والدولية، وتنظيم الدورات التدريبية، والتأهيلية، وبناء القدرات الفنية والإدارية وفق أفضل الممارسات العالمية، والتعاقد مع الخبرات التدريبية العالمية.

كما يعمل الاتحاد على بلورة أهدافه من خلال الإستراتيجية الرياضية الوطنية 2031، وفق أهداف تستشرف مستقبل اللعبة، بتطوير البرامج النوعية، ونشر اللعبة على كافة المستويات محلياً، واكتشاف المواهب، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للأندية المحلية، بما يواكب الطفرة العالمية التي تشهدها هذه الرياضة عالمياً.

وحرص اتحاد القوس والسهم على دعم كوادره الإدارية في الاتحادات القارية والدولية، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل المؤسسي، وتوسيع مجالات التعاون الدولي، والاستفادة من هذه الخبرات في التطوير المؤسسي وفق التوجهات الوطنية، حيث يتولى الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، منصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا، وحميد المشرخ، نائب رئيس الاتحاد العربي، والدكتورة نورا المرزوقي، عضوية اللجنة الطبية والعلوم الرياضية في الاتحاد الدولي.

وعلى مدار السنوات الماضية، عزز اتحاد القوس والسهم وجوده في المنافسات الخارجية وفق إستراتيجية متوازنة تهدف دعم خبرات اللاعبين، وصقل قدراتهم التنافسية، بالاحتكاك مع نخبة اللاعبين على مستوى العالم، بالإضافة إلى تحقيق النتائج المميزة، والتي عكست حجم التطور الذي تشهده اللعبة على كافة المستويات.

ويعمل الاتحاد من خلال تنظيم البطولات المحلية المتنوعة للفئات العمرية المختلفة على تطوير المهارات، واكتشاف المواهب، بالإضافة إلى أن ما يمثله دوري الإمارات للقوس والسهم من منافسة قوية في مراحل متدرجة، كان له أثره الملموس في التطور الذي تشهده اللعبة، كما تشهد المشاركة النسائية في البطولات المحلية تتويجاً لرؤية الاتحاد في تمكين المرأة من القدرات التنافسية.

وتشهد الفترة المقبلة مشاركات مميزة للمنتخبات الوطنية في البطولات القارية والأوروبية والعالمية، من أبرزها بطولة العالم بكوريا الجنوبية 2025، خلال الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر، وبطولة أوروبا للشباب في سلوفينيا، والمقررة من 22 يوليو إلى 8 أغسطس 2025، وبطولة العالم للشباب خلال الفترة من 9 إلى 25 أغسطس 2025.

وكان الإنجاز الأبرز للمنتخب في مايو الماضي، بحصد 33 ميدالية في البطولة العربية بتونس، وتصدر المنتخبات العربية، تتويجاً لمستويات فنية مميزة في فئتي القوس والمحدب والمركب لجميع الفئات العمرية.

كما حقق المنتخب قبل ذلك إنجازاً كبيراً في نوفمبر 2024، بحصد 16 ميدالية في بطولة غرب آسيا بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى العديد من الأرقام الشخصية للاعبين واللاعبات، بجانب نتائج تنافسية كبيرة في البطولات الخارجية.

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس الاتحاد، أن إستراتيجيته خلال المرحلة المقبلة تتضمن تأهيل اللاعبين واللاعبات بأعلى مؤشرات التنافسية، من خلال الخطط والبرامج والمعسكرات، لتمكينهم من حصد الألقاب في البطولات الآسيوية.

وأوضح أن قاعدة اللعبة آخذة في النمو من خلال استقطاب المواهب، وبناء قاعدة صلبة من الأبطال، ووضع برامج متطورة، يتم تنفيذها بإشراف الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، مشيداً بجهود الأندية في صقل قدرات اللاعبين واللاعبات، وإكسابهم الخبرات الكبيرة، للوصول إلى المستويات المطلوبة.

وأشار حميد المشرخ، الأمين العام للاتحاد إلى أن البطولات المحلية والدولية التي نظمها الاتحاد خلال الفترة الماضية، كشفت عن مواهب مميزة، ومستويات متطورة، وتنافسية كبيرة بين المشاركين، كما أكدت قيمة الجهود الكبيرة من الأندية في تنفيذ البرامج المتطورة، وتعاونها الإيجابي والملموس مع الاتحاد في الوصول إلى أفضل البرامج المستدامة للنهوض باللعبة، تنفيذا لاستراتيجية البناء واستشراف مستقبل الإنجازات بالتعاون مع كافة الشركاء في وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية.

ووصف عمر الطنيجي عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم خطط وبرامج الاتحاد، بأنها تواكب توجهات وزارة الرياضة، وأنها انعكست بشكل إيجابي على نتائج المنتخبات في البطولات العربية والقارية والدولية، وارتفاع عدد الممارسين للعبة، بالإضافة إلى تحديد الخطة الاستراتيجية من خلال الأهداف والتوجهات المستقبلية.

ونوه الطنيجي بحرص الاتحاد على متابعة مؤشرات أداء التطور، والتعاون مع الأندية، والمؤسسات والمجالس الرياضية في الدولة، للارتقاء بالقدرات التنافسية للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وعقد الشراكات مع الدول الصديقة والشقيقة، وتواجد أعضاء الاتحاد في العديد من المناصب الإدارية الخارجية، بما يؤكد الثقة الكبيرة من المجتمع الدولي في كفاءة أبناء الإمارات.