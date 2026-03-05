فلامنغو ينهي شائعات عودة جارديم للدوري الإماراتي



أغلق باب عودة البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب شباب الأهلي والعين السابق، إلى دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم على الأقل، بعدما أعلن نادي فلامنغو رسمياً تعيين جارديم مديراً فنياً للفريق، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز طموحات العملاق البرازيلي خلال المواسم المقبلة.



وجاء الإعلان مساء الأربعاء، حيث وقع جارديم عقداً يمتد حتى ديسمبر 2027، وهو نفس موعد انتهاء عقد سلفه فيليبي لويس، الذي غادر منصبه مؤخراً، وكان آخر ظهور تدريبي للمدرب البرتغالي مع كروزيرو قبل انتقاله إلى النادي المنتمي لمدينة ريو دي جانيرو.



ومن المقرر أن يقيم فلامنغو حفل التقديم الرسمي للمدرب يوم الخميس المقبل، على أن يبدأ جارديم مهمته سريعاً، بعدما قاد بالفعل أولى الحصص التدريبية للفريق في مركز التدريب بمنطقة غافيا، برفقة طاقمه الفني المكون من المساعدين أنطونيو فييرا، وخوسيه باروس، وديوغو دياس.



ولن ينتظر المدرب الجديد كثيراً قبل خوض أول اختبار حقيقي، إذ سيقود الأحد المقبل فريقه الجديد في مواجهة مرتقبة أمام الغريم فلومينينسي على ملعب ماراكانا، في مباراة حاسمة لتحديد بطل بطولة كاريوكا.



وبعد نهائي البطولة المحلية مباشرة، سيحول فلامنغو تركيزه إلى منافسات الدوري البرازيلي، حيث سيعيش جارديم لحظة خاصة عندما يواجه ناديه السابق كروزيرو، في أول مباراة له في الدوري، وستقام المواجهة يوم الأربعاء المقبل أيضاً على ملعب ماراكانا، في لقاء يحمل طابعاً خاصاً للمدرب البرتغالي.



وقرار فلامنغو بتغيير مدربه أثار أصداء في أوساط كرة القدم البرازيلية حسبما أشار موقع «90 دقيقة»، خاصة لدى الغريم التقليدي بالميراس، في ظل المنافسة الشرسة بين الناديين في السنوات الأخيرة، وقالت رئيسة بالميراس، ليلى بيريرا: «لا أحب التشكيك في قرارات الأندية الأخرى أو إبداء الرأي فيها، وأنا من يتخذ القرارات في بالميراس، وللرئيس الكلمة الأخيرة دائماً».



وأضافت: «أرى أن طرد أي موظف في لحظة غضب، خصوصاً في ساعة متأخرة من الليل، أمر غير محترم، هذا لم يحدث هنا من قبل، ولم أقم بطرد أي شخص، وآمل ألا أضطر لفعل ذلك أبداً، وثقتي كبيرة في الاستقرار الإداري داخل النادي، ومدرب الفريق الحالي يظل الأفضل في تاريخ بالميراس».



وتجدر الإشارة، إلى أن جارديم، ومنذ رحيله عن شباب الأهلي بعد قيادته للفوز بدرع الدوري، دائماً ما تتردد عودته إلى المسابقة، وبالفعل عاد لتدريب العين في 8 نوفمبر 2024، وتمت إقالته بعدها بشهرين فقط لسوء النتائج، ليتكرر ترديد اسمه لقيادة أكثر من نادٍ إماراتي في الموسم الجاري.