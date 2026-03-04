بمشاركة 70 لاعباً.. ختام بطولة الظفرة الرمضانية للجوجيتسو

اختتمت، أمس، منافسات بطولة الظفرة الرمضانية للجوجيتسو التي نظمها نادي الظفرة الرياضي ضمن مسابقات بطولة الظفرة الرمضانية، وذلك في مقر النادي بمدينة زايد، وسط أجواء تنافسية حماسية وحضور جماهيري كبير عكس الشعبية المتنامية للعبة في منطقة الظفرة. شهدت البطولة مشاركة 70 لاعباً من مختلف مدن الظفرة، من بينهم محترفون ولاعبو منتخبات عربية وأفريقية، وشملت فئات عدة في الحزام الأبيض والأصفر والأزرق والرمادي والبني، ما رفع من المستوى الفني للمنافسات وأضفى طابعاً دولياً على الحدث، خاصة مع المواجهات القوية التي جمعت بين أصحاب الخبرة والمواهب الصاعدة في مختلف الفئات.



أقيمت البطولة لفئات: الرجال، الشباب، الناشئين، الأشبال، والصغار، حيث بلغ عدد الفائزين بالمراكز الأولى 39 لاعباً، في مشهد عكس اتساع قاعدة الجوجيتسو في المنطقة ونجاح البطولة في استقطاب عناصر متميزة.

احتشدت الجماهير في صالة النادي لمتابعة النزالات المثيرة التي اتسمت بالقوة والمهارة والانضباط، وارتفعت وتيرة الحماس مع كل حركة إخضاع ناجحة أو قلب لنتيجة النزال في لحظاته الأخيرة، ما جعل ختام البطولة استثنائياً بكل المقاييس.



وأسفرت المنافسات في فئة الصغار عن تتويج الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى، وهم بالترتيب: يوسف أحمد حسين، محمد علي المزروعي، محمد سيف الهاملي، سيف أحمد رمضان، فئة الأشبال 1: عبيد أحمد المرر، سهيل خلف المزروعي، مسلم حمد المنصوري، فئة الأشبال 2: محمد مسلم المنصوري، ياسين أبو زيد، فئة الأشبال 3: حشر المرر، أحمد عيظة العامري، طلحة أمين.

فئة الناشئين 1: عبدالله عيظة العامري، سيف إسماعيل الحمادي، عبدالرحمن نادر أحمد، فئة الناشئين 2: يوسف نصر الدين، حمدان محمد خميس الحمادي، حامد محمد خميس الحمادي، فئة الناشئين 3: عمر أنس القطناني، مبارك سالم بن حفيظ المنصوري.



فئة الشباب 1: علي منير، محمد راشد سالم المزروعي، فئة الشباب 2: محمد إبراهيم الحربي، يزيد خالد الغزو، حمدان إبراهيم المرر، فئة الشباب 3: ريان وخويه، عمر فادي برغيلة، يامن علي الشرع، فئة الشباب 4: يافور عيظة العامري، إيساك بورتيلا، يابر عيظة العامري، فئة الشباب 5: أحمد أمين، عدي عبد العسكر.

فئة الرجال 1: منعم بن مولدي الماجري، صلاح الدين صباح، محمد زهير، فئة الرجال 2: سعيد حمد محمد الكبيسي، أحمد رمضان صادق، عبدالله عادل عياش.



على جانب آخر، أكدت البطولة نجاحها التنظيمي والفني، حيث وفر نادي الظفرة الرياضي بيئة تنافسية متكاملة أسهمت في إبراز أفضل ما لدى اللاعبين من مهارة ولياقة وانضباط، لترسخ البطولة مكانتها إحدى أبرز فعاليات الجوجيتسو الرمضانية في منطقة الظفرة. واختتم الحدث بتتويج الفائزين وسط أجواء احتفالية مميزة، لتبقى البطولة رسالة واضحة بأن الظفرة تواصل دعمها للرياضات القتالية وصناعة أبطال قادرين على تمثيل المنطقة في مختلف المحافل المحلية والدولية.