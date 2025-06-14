بن شعفار: أحمد بن راشد الداعم الأول للوصل وتوجيهات سموه خارطة طريق لتحقيق الإنجازات



أكد أحمد محمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي، أن دعم ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، هي الأساس الذي تحققت من خلاله كل الإنجازات، منذ تأسيس هذا الكيان الرياضي الوطني العريق، مؤكداً أن توجيهات سموه الكريمة، تعتبر بمثابة خارطة طريق لنا في النادي، لتحقيق المزيد من الإنجازات، والذهاب بعيداً في مختلف المنافسات الرياضية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، نحن محظوظون في نادي الوصل، بوجود سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على رأس هرم النادي، لنستمد منه روح التحدي والمنافسة، والاستمرار بتحقيق تطلعات الجماهير.