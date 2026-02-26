رقم قياسي..8700 عداء وعداءة يشاركون في سباق الجري بدورة ند الشبا



يشهد سباق الجري ضمن النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية» مشاركة قياسية مع وصول عدد المسجلين في النسخة الجديدة، التي تقام الجمعة، إلى ما يقرب عن 8700 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار، وفق ما أعلنت عنه اللجنة المنظمة، في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك.



وتقام الدورة سنوياً برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».



وتنطلق منافسات الجري في الساعة 9:45 مساء (الجمعة)، بداية بسباق 5 كلم لفئة الرجال، تليه فئة السيدات عند 9:48 مساء، ثم سباق الشباب (5 كلم) عند 9:53 مساء، فالناشئين عند 9:58 مساء. ويقام سباق 10 كلم للرجال عند 10:30 مساء، تعقبه فئة السيدات عند 10:35 مساء، على أن تكون نقطة الانطلاق والوصول من مضمار سباقات الخيل (ميدان).



وسيتم إطلاق السباقات على شكل مجموعات وبفواصل زمنية مناسبة، مع إلزام جميع المتسابقين بالتواجد في نقطة البداية قبل الساعة 9:15 مساء، حيث سيتم إغلاق الطرق المؤدية إلى موقع الانطلاق بعد هذا التوقيت.



وتتوزع الفئات في سباق 10 كلم بين الفئة المفتوحة للرجال والسيدات من عمر 16 عاماً فما فوق (مواليد 2010 فما دون)، للمواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون.



أما سباق 5 كلم فيشمل فئة الإماراتيين (رجال وسيدات) من عمر 15 عاماً فما فوق (مواليد 2011 فما دون)، إضافة إلى الفئة المفتوحة للمقيمين ومواطني دول المجلس، فضلاً عن فئة الرجال (50 عاماً فأكثر) مواليد 1976 فما دون، وفئة السيدات (48 عاماً فأكثر) مواليد 1978 فما دون.



وفي سباق الصغار (5 كلم)، تُفتح المشاركة لفئتي الشباب والشابات (13–14 عاماً) مواليد 2012 إلى 2013، والناشئين والناشئات (11–12 عاماً) مواليد 2014 إلى 2015.



منافسات قوية



وعلى صعيد متصل، تواصلت منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة المقامة في نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث فاز فريق محاكم دبي على مؤسسة دبي للإسعاف (43-31) ضمن المجموعة الأولى، فيما تغلبت هيئة تنمية المجتمع على سوانك للتطوير العقاري (36-20).



وفي المجموعة الثانية، واصلت بلدية دبي نتائجها القوية بفوزها على دائرة المالية (55-12)، بينما حققت هيئة كهرباء ومياه دبي انتصاراً مهماً على الهيئة الاتحادية للهوية (42-35). ويتصدر محاكم دبي ترتيب المجموعة الأولى، فيما تتصدر بلدية دبي المجموعة الثانية حتى الآن



وتتواصل مباريات اليوم الرابع (الجمعة) بأربع مواجهات، أبرزها لقاء القيادة العامة لشرطة دبي مع هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى مواجهات تجمع هيئة الطرق والمواصلات بهيئة تنمية المجتمع، ودائرة المالية بالهيئة الاتحادية للهوية، ومحاكم دبي مع سوانك للتطوير العقاري



الإمارات تتصدر



وفي بطولة منتخبات البادل، تصدر منتخبنا الوطني مجموعته بعد فوزه على منتخب مصر (3-0)، ليتأهل المنتخبان إلى نصف النهائي، إلى جانب الكويت والبحرين والمغرب.



وفاز المنتخب الإماراتي في مبارياته الثلاث على مصر بمجموعتين دون رد في كل مواجهة، فيما تغلبت الكويت على إيران (2-1)، والبحرين على لبنان (2-1)، والمغرب على السعودية (3-0).



وتتواصل منافسات الدورة خلال الأيام المقبلة، إذ تنطلق بطولة شد الحبل في الأول من مارس وتستمر حتى السادس منه، فيما تتواصل بطولة الكرة الطائرة التي تبلغ ذروتها بإقامة نصف النهائي في 5 مارس، على أن يُقام النهائي في 7 مارس.