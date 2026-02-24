الوصل وشباب الأهلي في مواجهة من العيار الثقيل



يلتقي الوصل وضيفه شباب الأهلي عند التاسعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء على ملعب استاد زعبيل، في مواجهة من العيار الثقيل لحساب الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، يحتدم فيها الصراع على النقاط الثلاث بهدف مواصلة النتائج الإيجابية بطموحات متقاربة.



ويمتلك الإمبراطور صاحب الأرض والجمهور 29 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن الوحدة ثالث الترتيب، ويخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على البطائح في الجولة السابقة ونجاحه في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، ويأمل في مواصلة تفوقه وعدم العودة إلى نزيف النقاط مع إمكانية بلوغه المركز الثالث حال نجح في تحقيق الفوز مع خسارة «العنابي».



ولن تكون مهمة الوصل سهلة أمام ضيفه الذي قدم مستويات لافتة هذا الموسم وأظهر رغبة واضحة في المنافسة على اللقب، ولديه دافع كبير للفوز، حيث يمتلك 41 نقطة في المركز الثاني متساوياً مع العين المتصدر، ويعيش «الفرسان» فترة مستقرة على مختلف الأصعدة، ويطمح الفريق لمواصلة النتائج الإيجابية بعد فوزه الكبير في الجولة الماضية على الظفرة بخماسية دون رد، ما يجعل كل المؤشرات تؤكد أن الصراع سيكون ملتهباً على أرضية الملعب في واحدة من أقوى مواجهات الجولة.