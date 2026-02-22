«جاب جازل» يتصدر «الأمهار» و«مخيفة» تتوج بلقب المهرات على مضمار أبوظبي



اختتم مضمار أبوظبي للسباق، مساء أمس، فعاليات السباق الحادي عشر للخيول من 7 أشواط، بمشاركة 104 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت إجمالي جوائزه 534 ألف درهم. وتفوقت الفرس «كايلا دو كارير» لياس للسباقات، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جولس موبيان، محققة صدارة الشوط الأول لمسافة 2200 متر للأفراس عمر 5 سنوات على لقب «إريبيان ماجستي ستيكس» وجوائزه 66 ألف درهم.



وأهدى الجواد «إيهاب» خيول ياس للسباقات «الثنائية» بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جولس موبيان، في الشوط الثاني لمسافة 2200 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب «كأس الإمارات مون لايت»، وجوائزه 66 ألف درهم. وتألق«منفرد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة راي داوسن، متصدراً الشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب «ذا تولايت مايل»، وجوائزه 66 ألف درهم.



وأضاف «الكرامة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم «الثنائية» في الشوط السابع لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب «ذا فالكون وينج سبرنت»، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتصدرت المهرة «مخيفة» للوطنية للسباقات، بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، بطولة المهرات عمر 4 سنوات، «إنتاج الإمارات»، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وجوائزه 100 ألف درهم.



وفاز المهر«جاب جازل»، للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي، وقيادة ساندرو بايفا، بلقب بطولة «كلاسيكو الأمهار»، عمر 4 سنوات، «إنتاج الإمارات» في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وجوائزه 100 ألف درهم.

وحصد «إف الفاهم»، لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة ألكساندر دا سيلفا، صدارة الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب كأس«الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ»، عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.