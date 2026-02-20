الوصل والبطائح.. مواجهة الفوز بالنقاط الثلاث



يستقبل الوصل ضيفه البطائح عند الساعة التاسعة والنصف، من مساء غدٍ السبت، على استاد زعبيل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة يدخلها الفريقان بطموحات متباينة لكن بهدف مشترك يتمثل في حصد النقاط الثلاث.



ويدخل «الإمبراطور» اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد إنجازه القاري الأخير، حيث نجح، الثلاثاء الماضي، في تجاوز الزوراء العراقي وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، عقب مواجهة مثيرة عكست شخصية الفريق وقدرته على الحسم في اللحظات الصعبة، ويأمل الوصل في ترجمة التأهل الآسيوي إلى عودة قوية في بطولة الدوري.



ويملك الوصل 26 نقطة وضعته في المركز الرابع والذي حافظ عليه لعدة جولات، غير أن استمرار التعثر قد يفتح الباب أمام ملاحقيه للتقدم، وهو ما يمنح المباراة أهمية إضافية للفريق الباحث عن الاقتراب أكثر من مراكز الصدارة ومواصلة المنافسة بثبات في الأمتار الحاسمة.



في المقابل يخوض البطائح اللقاء برغبة الهروب من منطقة الخطر، بعد أن بدأ أخيراً في استعادة توازنه وتحقيق نتائج إيجابية أعادت له بعض الثقة، ويحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة قبل انطلاق الجولة، ما يجعله مطالباً بالقتال لتفادي التراجع أكثر في جدول الترتيب، خصوصاً أن أي تعثر جديد قد يدفعه إلى المركز الأخير في حال حقق منافسوه المباشرون نتائج إيجابية.