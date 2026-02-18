ريباكينا تنسحب من بطولة دبي للتنس



تواصلت سلسلة الانسحابات في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعدما أعلنت الكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثالثة عالمياً، انسحابها من مواجهتها أمام الكرواتية أنتونيا روجيتش، مساء اليوم، ضمن منافسات ثمن النهائي.



وكانت ريباكينا قد حسمت المجموعة الأولى بنتيجة 7-5، قبل أن تخسر الثانية 6-4، ثم أعلنت انسحابها مع بداية المجموعة الثالثة، عندما كانت متأخرة 1-0، لتنهي مشوارها في البطولة عند هذا الدور.



ويأتي انسحاب ريباكينا بعد يوم شهد انسحابين آخرين، حيث أعلنت الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة 70 عالمياً، انسحابها من مباراتها أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، بسبب آلام في الظهر.

كما انسحبت الألمانية إيلا سيدل، المصنفة 95 عالمياً، خلال مواجهتها أمام الرومانية جاكلين كريستيان، المصنفة 39، بعدما خسرت المجموعة الأولى 6-0، وأعلنت انسحابها في المجموعة الثانية بداعي الإصابة.



وبانسحاب ريباكينا، يرتفع عدد اللاعبات المنسحبات من البطولة إلى 14 لاعبة، من بينهن المصنفتان الأولى والثانية عالمياً، البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيغا شفيونتيك، في ظاهرة لافتة ألقت بظلالها على مجريات البطولة هذا العام.