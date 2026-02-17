كتاب يوثّق مسيرة أخوية راسخة.. الرياضة الإماراتية – الكويتية... عنوان للمحبة



نظمت ندوة الثقافة والعلوم جلسة حوارية لكتاب «الرياضة الإماراتية الكويتية عنوان للمحبة» للكاتب الرياضي محمد الجوكر، بحضور الكاتب عبدالغفار حسين، وبلال البدور رئيس مجلس الإدارة، وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس، وصلاح القاسم المدير الإداري، وجمال الخياط المدير المالي، وعدد من المثقفين والرياضيين والإعلاميين.



أدار الجلسة بلال البدور مؤكداً أن العلاقات الإماراتية – الكويتية راسخة ومتجذرة في كافة المجالات، وأنه في الجانب الرياضي فإن كثيراً من أبناء الإمارات الرياضيين كانت بدايتهم من الكويت، حيث كانوا وأسرهم يقيمون فيها، ومنهم زيد ربيع، وسبيل غازي المدني، وخليل غانم، ومبارك غانم من أبناء خورفكان الذين أمتعونا في ملاعب كرة القدم.



وأضاف البدور أن أول مدرب لمنتخب الإمارات الأستاذ عبدالرحمن الحساوي كان ممن عاشوا في الكويت ثم عاد للإمارات، وتقلد منصب مدرب المنتخب الوطني، كذلك البعثة التي أرسلت للكويت ومكونة من الطلاب خريجي المرحلة الثانوية لإعدادهم كمعلمين للتربية الرياضية ومنهم الأستاذ محمد صفر الرياضي الذي عمل في جامعة الإمارات والاتحاد الرياضي، وجاسم الحساوي لاعب كرة اليد، ومظفر الحاج، وكثير من أبناء الإمارات الذين عاشوا في الكويت أو ابتعثوا إليها، ممن يستعرضهم كتاب الرياضي محمد الجوكر.



واستعرض الجوكر الكتاب الذي يتضمن مجموعة من العناوين والموضوعات التي تسلط الضوء على مسيرة العلاقة الرياضية المشتركة، من بينها: «معكم دائماً»، «رياضة الإمارات والكويت»، «بطولات وإنجازات»، «كيان رياضي واحد»، «شقيقان في جسد واحد»، و«أشقاء للأبد»، في طرح يوثّق الامتزاج الرياضي والوجداني بين الشعبين.



وأكد الجوكر في مقدمة كتابه أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترتبط مع دولة الكويت الشقيقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حفظه الله، بعلاقات ثنائية متجذرة تاريخياً واجتماعياً ورياضياً وثقافياً، وتمثل نموذجاً فريداً للروابط العميقة بين الدول.



وأضاف أن العلاقات بين البلدين تشهد ازدهاراً وتطوراً في مختلف المجالات، وتُجسّد قوة الروابط ووحدة الطموحات والأهداف، في علاقة استراتيجية استثنائية تحكمها أواصر الأخوة ووشائج القربى والمحبة الممتدة عبر التاريخ.



وأشار الجوكر إلى أن محبة الكويت وأهلها راسخة في قلوب أبناء الإمارات منذ عشرات السنين، لما قدمته الكويت من مواقف نبيلة لا تزال حاضرة في الذاكرة، لا سيما في مجال الرياضة.

وأعرب الجوكر عن سعادته بتقديم هذا العمل التوثيقي الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية بين الإمارات والكويت، وبخاصة العلاقات الرياضية التي يتناولها الكتاب على مدى أكثر من خمسين عاماً، حيث تجاوزت إطار العلاقات التقليدية إلى ارتباط وجداني عميق، تُعيد فصوله ذكريات جميلة مع الأشقاء في الكويت.



ويؤكد الكتاب أن ما يجمع الإمارات والكويت ليس مجرد تعاون، بل شراكة مصير ورؤية مستقبل، تقوم على إرث تاريخي من التفاهم والتآزر ووحدة المصير، صاغته الجغرافيا ورسخته القيم المشتركة.



ولا يكتفي الإصدار بسرد الوقائع أو توثيق الأحداث، بل يقدم قراءة معمقة لمسار علاقة استراتيجية قامت على الحكمة وبعد النظر، وأسهمت في صياغة نموذج متقدم للتعاون الخليجي، يؤكد أن المحبة الصادقة هي الأساس المتين لكل إنجاز مشترك.

ويتميز الكتاب بالصور الكثيرة التي توثق مسار هذه العلاقة في المجال الرياضي.



