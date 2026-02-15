الشارقة يستقبل ناساف في توقيت غير «عادل» بختام مجموعات الآسيوية



يستقبل الشارقة ضيفه ناساف الأوزبكي عند الثامنة مساء غدٍ الاثنين في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، في مواجهة يدخلها صاحب الأرض بشعار الفوز فقط من أجل التمسك بفرصته في خطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، أمام منافس يتذيل ترتيب المجموعة.



ويخوض الشارقة اللقاء في توقيت غير عادل مع بقية مباريات المجموعة، بعد أن رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب النادي بإقامة مباريات الجولة في توقيت متزامن، رغم ارتباط النتائج المباشر بحسم بطاقات التأهل، حيث يحتل الشارقة المركز التاسع برصيد 8 نقاط متساوياً مع الدحيل والسد «قطر»، لكن الأخيرين يتفوقان بفارق الأهداف في المركزين السابع والثامن على التوالي.



ويتأهل عن المجموعة ثمانية فرق، ما يفرض على الشارقة تحقيق الفوز، لكنه قد لا يكون كافياً بمفرده لأنه يحتاج أيضاً إلى تعثر أحد منافسيه المباشرين، وذلك خلال مباراة الدحيل خارج ملعبه أمام الشرطة العراقي صاحب المركز قبل الأخير برصيد نقطتين والتي تقام بعد ساعتين وربع من موعد مباراة الشارقة، بينما يواجه السد يوم الثلاثاء ضيفه الاتحاد السعودي الذي ضمن تأهله مسبقاً.



وبجانب الفوز، قد تكون نتيجة التعادل كافية للشارقة في حال خسارة أحد منافسيه مع الوضع في الاعتبار عدم فوز الغرافة القطري الذي يحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط على ضيفه تراكتور الإيراني بفارق كبير يتجاوز 5 أهداف، أما خسارة الشارقة تعني خروجه رسمياً من المنافسة بغض النظر عن بقية النتائج، وهو ما يرفع من أهمية المباراة ويضاعف الضغوط عليه في لقاء الغد.



وتبدو حظوظ الشارقة كبيرة على الورق في حصد النقاط الثلاث، قياساً بفارق المستوى ونتائج الجولات الأخيرة والدافع الذي يتمتع به، إضافة إلى عاملي الأرض والجمهور، مقابل ناساف الذي يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة وخرج مبكراً من سباق التأهل.