الجزيرة يحلق بنقاط كلباء وتعادل خاسر للبطائح والظفرة

أبوظبي - طلحة عبدالله ، الشارقة - إيهاب زهدي





استعاد فريق الجزيرة ذاكرة الانتصارات، بتغلبه على ضيفه اتحاد كلباء بهدفين لهدف، مساء اليوم ، على ملعب استاد محمد بن زايد لحساب الجولة 16، ورغم تقدم كلباء المبكر عبر شهريار مونجلو في الدقيقة 4 إلا أن الجزيرة عاد بقوة في الشوط الثاني، وسجل البديل عمر تراوري هدف التعادل في الدقيقة 46 بعد 45 ثانية فقط من دخوله، قبل أن يحسم سايمون بانزا الفوز برأسية في الدقيقة 77، بهذا الفوز، رفع الجزيرة رصيده إلى (25 نقطة) في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد كلباء عند (16 نقطة) في المركز الحادي عشر.



وشهد اللقاء إثارة بالغة بدأت بصدمة مبكرة لأصحاب الأرض بعد استغلال سامان قدوس لخطأ دفاعي ليمرر كرة الهدف الأول لمونجلو، ورغم سيطرة الجزيرة، تألق حارس كلباء حمد المنصوري في الذود عن مرماه، بتصديه لسلسلة هجمات متتالية في الدقيقة وكانت نقطة التحول هي دخول عمر تراوري الذي سجل أسرع هدف في الشوط الثاني هذا الموسم، ليمنح فريقه الزخم الذي تُوج برأسية بانزا، ولم تخلُ المباراة من الفرص الضائعة الغريبة، أبرزها انفراد بانزا في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المواجهة بفوز ثمين للجزيرة أنهى به سلسلة من النتائج السلبية.



وتعثر البطائح وضيفه الظفرة في مواجهة مثيرة انتهت بتعادل بطعم الخسارة 1-1، على استاد خالد بن محمد، ، في نتيجة لم ترضِ طموحات الفريقين في سباق النقاط، حيث رفع البطائح رصيده إلى 13 نقطة، مقابل 17 نقطة للظفرة، بعدما تبادل الفريقان التسجيل من علامة الجزاء في مباراة حبست الأنفاس حتى دقائقها الأخيرة.



وكان الظفرة البادئ بالتسجيل عبر كريم البركاوي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، مانحاً فريقه أفضلية مبكرة أربكت حسابات أصحاب الأرض، قبل أن يعود البطائح في الشوط الثاني ويخطف التعادل عن طريق ألفارو أوليفيرا في الدقيقة 67، من ركلة جزاء أخرى في مواجهة اتسمت بالندية والتوتر، وانتهت بتعادل لا يخدم طموحات الفريقين.