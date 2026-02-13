الاتحاد الآسيوي يكرم منصور بوعصيبة تقديراً لجهوده في تطوير الدراجات الإماراتية



كرم الاتحاد الآسيوي للدراجات رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، المهندس منصور بوعصيبة، تقديراً لجهوده في تطوير رياضة الدراجات في دولة الإمارات وتعزيز حضورها على المستوى القاري، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي.



وجاء التكريم خلال اجتماع الجمعية العمومية رقم (33) للاتحاد الآسيوي للدراجات بحضور ديفيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، وأماريجيت رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، إلى جانب ممثلي الاتحادات الوطنية في القارة وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة.



وشهد الاجتماع استعراض تقارير الأداء للعام الماضي، ومناقشة خطط تطوير اللعبة على مستوى القارة، إضافة إلى اعتماد عدد من التوصيات المتعلقة بتوسيع قاعدة الممارسين ورفع مستوى البطولات الآسيوية. كما تضمن جدول الأعمال مراجعة برامج الدعم الفني، وتبادل الخبرات بين الاتحادات الوطنية، وتعزيز آليات العمل المشترك بما يسهم في رفع مستوى التنافسية داخل القارة.

ويأتي تكريم منصور بوعصيبة في ظل النتائج اللافتة التي حققتها الدراجات الإماراتية في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى المشاركات القارية أو تنظيم البطولات واستضافة الفعاليات الدولية، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كواحدة من الدول الفاعلة في تطوير اللعبة آسيوياً.



ويعكس التكريم التقدير القاري للدور الذي يلعبه اتحاد الإمارات للدراجات في دعم مسيرة اللعبة، والعمل على إعداد كوادر فنية وإدارية قادرة على المنافسة، إلى جانب تعزيز حضور المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية، بما يواكب الطموحات الرياضية للدولة على المستويين الإقليمي والدولي.