محمد المري: «ألعاب دبي» تؤكد تميزها تنظيمياً



قال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، إن النسخة السابعة من ألعاب دبي تشهد تنظيماً «رائعاً ومميزاً»، مشيراً إلى أن المنافسات تتسم بصعوبتها، وقوة الأداء من جميع الفرق المشاركة. وأكد أن مستوى الحضور الجماهيري والتفاعل يعكس مكانة دبي والإمارات تنظيمياً ورياضياً، لافتاً إلى أجواء تنافسية إيجابية، يسودها التعاون والروح الرياضية بين اللاعبين رغم حدة المنافسة. وأضاف أن فريق «إقامة دبي» يحقق أداء جيداً حتى الآن، معرباً عن أمله بمواصلة النتائج الإيجابية، خلال المراحل المقبلة.



وانطلقت النسخة السابقة من ألعاب دبي، مساء الخميس، بتحدي الحكومة، حيث شهد اليوم الأول جولتين لفئة الرجال، بدءاً من الساعة 3:00 عصراً، لتتأهل الفرق الفائزة للتنافس على الفوز بلقب البطولة في اليوم الختامي، واستقطبت النسخة السابعة للبطولة مشاركات قياسية من فرق الحكومة، حيث وصل عدد الفرق المسجلة إلى 78 فريقاً ضمن فئة الرجال.