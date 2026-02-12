منتخب الإمارات في مجموعة صعبة بكأس آسيا للناشئين



أوقعت قرعة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026، منتخب الإمارات للناشئين في المجموعة الثالثة الصعبة، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، واليمن، وفيتنام.



وجاءت مراسم سحب القرعة، التي أقيمت اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، لتضع «أبيض الناشئين» أمام تحدٍ مبكر في مشواره القاري، خصوصاً بوجود منتخب كوريا الجنوبية، أحد أبرز المنتخبات في الفئة السنية وصاحب سجل حافل في البطولة.



وفي بقية المجموعات، أسفرت القرعة عن وقوع منتخب الدولة المضيفة السعودية في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات طاجيكستان، وتايلاند، وميانمار، أما المجموعة الثانية، فستشهد منافسة قوية تجمع اليابان، أحد الأبطال السابقين، مع إندونيسيا، والصين المتوجة باللقب مرتين، وقطر بطلة نسخة 1990، في صراع محتدم على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.



وفي المجموعة الرابعة، يتجدد التحدي بين حامل اللقب أوزبكستان، وأستراليا، والهند، وكوريا الشمالية المتوجة باللقب مرتين، في مجموعة لا تقل صعوبة عن سابقتها، مع اشتداد المنافسة على مقاعد الأدوار الإقصائية.



ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة الآسيوية خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو 2026، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، المقررة في قطر أواخر العام الجاري.