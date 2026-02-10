المصرية سلمى بدور تحصد ذهب فردي التجديف في "عربية السيدات" 2026

توجت لاعبة نادي المعادي واليخت المصري سلمى خالد بدور بالميدالية الذهبية لمنافسات الفردي في ختام أول مشاركة رسمية للتجديف الشاطئي ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 التي استضافتها حديقة شاطئ الحمرية.

وسجّلت اللاعبة المصرية زمنًا بلغ 03:09.47 دقيقة لتعتلي منصة التتويج وتمنح مصر أول ذهبية في سجل منافسات التجديف بتاريخ الدورة.

وجاءت لاعبة جمعية طبرقة للرياضات البحرية والصيد التونسية يلدس العثماني في المركز الثاني لتحصد الميدالية الفضية بزمن 03:23.24 دقيقة.

فيما نالت لاعبة نادي البحري لشاطئ الرباط المغربي مروى النقيري الميدالية البرونزية بعد حسمها سباق تحديد المركز الثالث بزمن 3:04:40 دقيقة.

كانت منافسات مسابقة الزوجي قد شهدت إحراز الثنائي التونسي يلدس عثماني وولاء عمري الميدالية الذهبية بزمن 2:42.07 دقيقة .

توج اللاعبات كل من الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات وحنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا وعبدالعزيز العنزي الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية وموزة الشامسي مدير الدورة إضافة إلى أناماري فيلبس نائب رئيس الاتحاد الدولي للتجديف.

وأكدت البطلة المصرية سلمى خالد بدور أن المنافسات اتسمت بالقوة وارتفاع المستوى الفني مشيرة إلى أن التحدي كان كبيراً في ظل تقارب المستويات بين المشاركات ما جعل التتويج بالذهب في سباق الفردي إنجازاً ثميناً بالنسبة لها ويمثل تعويضاً مثالياً عن خسارة ذهبية الزوجي في منافسات اليوم السابق.