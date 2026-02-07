محمد بن راشد يشهد جانباً من منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، جانباً من منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، المقامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، والتي تستمر حتى 15 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 25 ألف رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 92 جنسية، ويتنافسون ضمن برنامج يضم 38 لعبة، من بينها 6 ألعاب تراثية و13 رياضة لأصحاب الهمم، وذلك للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط.

وقال سموه : سعدنا بما شاهدناه اليوم في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 من تنظيم عالمي وروح رياضية ملهمة تجمع آلاف الرياضيين من مختلف الجنسيات على أرض الإمارات. مثل هذه الأحداث تؤكد قدرة دولتنا على استضافة أكبر الفعاليات الدولية، وترسّخ رسالتنا بأن الرياضة أسلوب حياة وجسر للتواصل الإنساني، ومنصة لتعزيز التلاحم المجتمعي وجودة الحياة، وفتح المجال أمام الجميع للمشاركة والإنجاز.