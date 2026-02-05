منتخب الإمارات يرفع رصيده إلى 29 ميدالية في بارالمبية غرب آسيا

رفع منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم رصيده إلى 29 ميدالية في منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة «مسقط 2026»، بواقع 6 ذهبيات و10 فضيات و13 برونزية، وذلك عقب إضافة 15 ميدالية جديدة في منافسات اليوم الثاني، منها 4 ذهبيات و3 فضيات و8 برونزيات، بعدما كان حصد 14 ميدالية في اليوم الأول.



وجاءت ذهبيات اليوم الثاني عن طريق محمد وحداني الذي أحرز ذهبية سباق 200 متر كراسي متحركة، ومحمد يوسف عثمان الذي توج بذهبية سباق 800 متر كراسي متحركة، إلى جانب ذهبية محمد الكعبي في رمي القرص، وذهبية مريم الزيودي في دفع الجلة.



أما الميداليات الفضية الثلاث، فتحققت عبر محمد يوسف عثمان في سباق 200 متر كراسي متحركة، وأحمد الحوسني في رمي الرمح، وسلطان الشامسي في المنافسة ذاتها.



وعلى صعيد الميداليات البرونزية الـ 8، فقد أحرز مبارك الظنحاني برونزية رمي الرمح، كما توج أحمد نواد ببرونزيتين في سباقي 200 و800 متر كراسي متحركة، فيما حقق عبدالعزيز الكندي برونزية رمي الرمح، وأضاف عبدالله المسباحي برونزية أخرى في المنافسة نفسها، ونال راشد الزيودي برونزية رمي الرمح، وفي فئة السيدات أحرزت مريم المطروشي برونزية دفع الجلة، فيما حصلت سهام الرشيدي على برونزية رمي الرمح.



وفي منافسات كرة الهدف للمكفوفين، حقق منتخبنا الوطني فوزاً كبيراً على نظيره السوري بنتيجة 12-2، قبل أن يخسر أمام المنتخب السعودي. وتتواصل مشاركة منتخبنا الوطني في منافسات الدورة حتى الثامن من فبراير الجاري، وسط طموحات بمواصلة حصد الميداليات وتعزيز حضور الإمارات في الرياضة البارالمبية على المستويين الإقليمي والقاري.