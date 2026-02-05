93 دولة تشارك في بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة



برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تستضيف إمارة الفجيرة بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، التي تُقام ، خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، بمشاركة 93 دولة، وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة العليا للبطولة.





وأعلنت اللجنة المنظمة العليا، برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان خروج البطولة بأفضل صورة تنظيمية وفنية، بما ينسجم مع السمعة العالمية المرموقة التي تحظى بها هذه الجولة الدولية التي تستضيفها دولة الإمارات ضمن سلسلة الدوري العالمي المعتمدة من الاتحاد الدولي للكاراتيه.





وأكدت اللجنة أن الاستعدادات تشمل الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية، في ظل توقعات بمشاركة واسعة من اللاعبين والمنتخبات والأندية، إضافة إلى حضور إعلامي وجماهيري كبير، بما يعكس مكانة إمارة الفجيرة ودولة الإمارات كمركز رئيسي لاستضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى.من جانبه، قال الدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه والمنسق العام للبطولة، إن نسخة الفجيرة المرتقبة مرشحة لتحقيق عدة أرقام قياسية سواء على مستوى المشاركة أو الحضور الجماهيري أو المستوى الفني للمنافسات، مشيراً إلى أن البطولة تحظى باهتمام دولي متزايد في ظل التطور المستمر لرياضة الكاراتيه عالمياً.وأضاف الدكتور عبدالله البادي أن رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي للبطولة تمنحها زخماً كبيراً واهتماماً عالمياً، في ظل رؤية سموه الداعمة للألعاب الفردية، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تعمل على تقديم بطولة تليق بمكانة دولة الإمارات وإمارة الفجيرة، مع مجموعة من المفاجآت التي ستسعد الجماهير والمتابعين.وأوضح أن عدد المشاركين المتوقع يتجاوز 3000 فرد من مختلف أنحاء العالم، في واحدة من أكبر وأقوى نسخ الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، مشيراً إلى أن نحو 450 شخصاً سيشاركون في تنظيم الحدث من فرق العمل المختلفة، إلى جانب 250 متطوعاً ومتطوعة، في صورة تعكس روح العمل الجماعي والخبرة التنظيمية التي تتمتع بها دولة الإمارات في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى.وأشار الدكتور عبدالله البادي إلى أن البطولة تُعد محطة رئيسية ضمن أجندة الاتحاد الدولي للكاراتيه، وتهدف إلى صقل مهارات اللاعبين الشباب وتأهيلهم للمنافسات القارية والعالمية، فضلاً عن دورها المهم في التصنيف العالمي للفئات العمرية، بما يسهم في تطوير مستوى المنافسة وتعزيز حضور المواهب الصاعدة على الساحة الدولية.واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الدوري العالمي لشباب الكاراتيه «يوث ليج» بالفجيرة يمثل أحد أبرز الأحداث الرياضية في رياضة الكاراتيه خلال العام الجاري، لما يوفره من منصة تنافسية عالية المستوى تجمع نخبة اللاعبين الشباب من مختلف دول العالم، إلى جانب إسهامه في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية، وسط تغطية إعلامية محلية وعالمية واسعة ومشاركة كبيرة من المنتخبات والأندية والمدربين.