«ألعاب دبي 2026» تُعلن عن قائمة الشركاء والرعاة الذهبيين للدورة السابعة

أعلنت اللجنة المنظّمة لـ«ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، والذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن قائمة الشركاء والرعاة الذهبيين للدورة السابعة من البطولة التي ستقام في دبي فستيفال سيتي خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري.



وتضم قائمة الرعاة الذهبيين أبرز المؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، في صورةٍ تعكس تكاتف مختلف الجهات لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لتنظيم الفعاليات الرياضية. وتشمل القائمة كلاً من: مجلس دبي الرياضي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «يونيلابس» الشرق الأوسط، ومجموعة عيسى صالح القرق.



وتُسهم هذه الشراكات في دعم مكانة «ألعاب دبي» منصة عالمية لتحدّي الفرق، عبر تمكين تجربة متكاملة بمعايير تنظيمية رفيعة تعكس ريادة دبي في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية، وترسّخ في الوقت ذاته مفهوم المجتمع الواحد، والتجربة الشاملة للجمهور والفرق المشاركة، وتجسيد ريادة دبي في القطاع الرياضي بمستويات التنظيم الاحترافي ما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة دبي للرياضة 2033.



وأكدت اللجنة المنظمة أن «ألعاب دبي» تجسّد القيم الجوهرية للإمارة: الطموح، والمرونة، والعمل بروح الفريق الواحد. وأشادت بالدور المحوري الذي يضطلع به الشركاء في تمكين البطولة وتعزيز أثرها في المجتمع، من خلال توفير بيئة محفّزة للاعبين ولجميع أفراد المجتمع لاختبار قدراتهم وبناء روابط أقوى. ومع تعزيز البطولة لموقعها العالمي كإحدى أبرز بطولات تحدّي فرق المدن والجهات الحكومية والمجتمع والصغار، يواصل الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص تجسيد روح المجتمع الواحد، ودعم تبنّي نمط حياة صحي في دبي.



وتنطلق المنافسات الرئيسة لـ«ألعاب دبي» من 12-15 فبراير الجاري في دبي فستيفال سيتي، بمشاركة مختلف الفرق في فئات: تحدي الحكومة للرجال، وتحدي الحكومة للسيدات، وتحدي المجتمع، وتحدي المدن، بالإضافة إلى تحدي الصغار، حيث تتنافس الفرق المشاركة على الفوز بلقب أبطال ألعاب دبي 2026.