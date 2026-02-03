الانتقالات الشتوية تصيب لاعب إيفرتون بصدمة نفسية



انتقد مقربون من دوايت ماكنيل، لاعب فريق إيفرتون، إدارة نادي كريستال بالاس، لتسببها في مشاكل نفسية للاعب بعد فشل انتقاله للفريق في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، التي اختتمت الاثنين.



كان كريستال بالاس توصل لاتفاق على استعارة ماكنيل (26 عاماً) مع خيار شراء اللاعب نهائياً بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، وأكمل لاعب إيفرتون الفحوصات الطبية، وقدم بالاس أوراق الصفقة قبل الموعد النهائي لانتهاء فترة الانتقالات.



ورغم ذلك، فإن الصفقة بين الفريقين الإنجليزيين لم تتم بسبب عدم استكمال الأوراق المطلوبة في الوقت المحدد.



وتلقى ماكنيل عرضاً بالانتقال إلى كريستال بالاس لمدة أربعة أعوام ونصف العام، وقال مقربون من اللاعب: «استعد للانتقال إلى مكان بعيد جداً» قبل أن «يتم حرمانه» من كل شيء دون أي تفسير.



يشار إلى أن ماكنيل، الذي انضم لإيفرتون قادماً من بيرنلي في يوليو(تموز) 2022، لم يلعب بانتظام منذ أن تولى ديفيد مويس تدريب الفريق خلفاً لشون دايتش، حيث شارك أساسياً في سبع مباريات فقط من أصل 14 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.